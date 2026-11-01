Rosalía dedica mensaje a las víctimas del accidente ferroviario

Por: Marlene del Bosque 31 Octubre 2026, 17:06 Compartir

Al recibir el galardón Innovadora Musical del Año 2026, la española envió sus condolencias por el reciente accidente ferroviario en Urda.

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Rosalía no dejó pasar la oportunidad de enviar un mensaje de solidaridad a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo, durante su participación en los WSJ. Magazine Innovator Awards 2026. La cantante española recibió el reconocimiento como Innovadora Musical del Año en una ceremonia celebrada en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Sin embargo, antes de terminar su discurso, hizo una pausa para recordar a las personas afectadas por la tragedia ocurrida en su país. “Quiero expresar mis condolencias a todas las personas afectadas por el accidente que se ha producido recientemente en mi país. Ha habido un accidente de tren y hay muchas víctimas. Y la verdad es que me gustaría enviar todo mi cariño y mi apoyo a todas y cada una de las personas afectadas por él”, expresó. Sus palabras fueron un gesto de solidaridad en medio de la conmoción que se vive en España por el accidente, que dejó víctimas mortales y personas heridas. De esta manera, Rosalía aprovechó el escenario internacional para enviar un mensaje de apoyo a quienes atraviesan momentos difíciles tras lo ocurrido.