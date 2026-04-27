Rosalía comparte proceso para Euphoria: ‘Gracias por creer en mí’

La cantante participa en la serie e interpreta a Magick, una bailarina que trabaja en un club nocturno dentro de la historia; aquí te compartimos lo que dijo.

La cantante española Rosalía compartió un mensaje mediante su Instagram tras su participación en la serie ‘Euphoria’, donde reveló cómo vivió el momento en que fue seleccionada para formar parte del proyecto creado por Sam Levinson.

La artista relata que se trató de su primer casting en la vida, completamente en inglés, y que representó un paso inesperado hacia uno de sus sueños.

¿Qué dijo Rosalía sobre su experiencia?

En su publicación, Rosalía describió el proceso como intenso desde el inicio, al tener que prepararse en tiempo limitado para su debut actoral.

Esta fue mi cara cuando me confirmaron que me daban el papel en Euphoria. Era el primer casting de mi vida y TODO era en inglés. Imagínate tener un sueño desde hace años y q se te empiece a cumplir cuando menos te lo esperas.

Luego tendría que aprenderme una coreo en menos de 48 horas (la que saldrá en el episodio de esta noche) y recuerdo que me mordí mucho el labio de los nervios… Gracias Sam y a todo el resto por creer en mí.

La artista también expresó su emoción por formar parte de la serie y agradeció al equipo creativo, destacando que siempre ha sido fan del proyecto.

Así es el personaje de Rosalía en la serie

Rosalía debuta como actriz en la tercera temporada de ‘Euphoria’, donde interpreta a Magick, una bailarina que trabaja en un club nocturno dentro de la historia.

Su aparición ocurre en el segundo episodio de la temporada y, aunque es breve, forma parte del entorno en el que se mueve Rue, personaje interpretado por Zendaya.

El personaje destaca por su estilo particular, incluyendo el uso de un collarín como parte de una trama relacionada con un fraude a seguros, además de diálogos en español dentro de la serie.

Este papel marca el primer trabajo actoral formal de la cantante, quien anteriormente solo había tenido participaciones breves en cine.

Una temporada clave para ‘Euphoria’

La tercera temporada de ‘Euphoria’ se sitúa años después de los eventos anteriores y presenta a los personajes en una etapa más adulta, con nuevas dinámicas y conflictos.

La serie, producida por HBO, se ha consolidado como una de las producciones más influyentes de la televisión reciente, con una narrativa centrada en temas como adicciones, relaciones y crisis personales.

En esta nueva entrega, el elenco se amplía con la incorporación de figuras internacionales, entre ellas Rosalía, quien forma parte de una lista de nuevos personajes que buscan renovar la historia.