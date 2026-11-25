La cantante española elogió con un “ok banger” la nueva canción de su expareja junto a Myke Towers. El gesto sorprendió a sus seguidores

Rosalía volvió a llamar la atención de sus seguidores luego de comentar una publicación de su expareja, Rauw Alejandro, en TikTok. La cantante española reaccionó con dos palabras a un video en el que el puertorriqueño promociona su nueva colaboración con Myke Towers, lo que provocó especulaciones sobre la relación que mantienen después de su separación.

El comentario "ok banger" apareció en una publicación donde Rauw Alejandro interpreta y baila un fragmento de "Tremendo desastre", tema que lanzó junto a Myke Towers. La expresión en inglés se utiliza para describir una canción como un éxito o un tema especialmente bueno.

La interacción no pasó inadvertida entre los usuarios de la plataforma, quienes comenzaron a preguntarse si el intercambio podría representar un acercamiento entre los artistas. Rauw, por su parte, reaccionó al mensaje con un "me gusta".

El comentario de Rosalía que se volvió viral

En el video publicado por Rauw Alejandro se le observa en un estadio mientras comparte un adelanto de "Tremendo desastre", su colaboración con Myke Towers. La publicación formaba parte de la promoción del sencillo, pero la aparición de Rosalía en la sección de comentarios cambió la conversación.

La respuesta de la intérprete de "Motomami" fue breve y estuvo enfocada en la canción. Sin embargo, debido a la historia sentimental que ambos compartieron, sus seguidores interpretaron el gesto como una posible señal de que mantienen una buena relación.

El comentario también generó reacciones de usuarios que manifestaron su deseo de verlos juntos nuevamente, mientras otros plantearon la posibilidad de que en algún momento vuelvan a colaborar musicalmente.

Rosalía y Rauw Alejandro: una relación que terminó en 2023

Los cantantes se conocieron durante la entrega de los Latin Grammy de 2019 y hicieron pública su relación en 2021. Durante su noviazgo también desarrollaron proyectos musicales en conjunto, entre ellos el EP "RR", publicado en marzo de 2023.

Ese mismo año anunciaron su compromiso a través del videoclip de "Beso", pero meses después confirmaron que habían terminado su relación. La noticia de la separación se dio a conocer en julio de 2023, luego de más de tres años juntos.

Tras la ruptura, ambos artistas pidieron respeto ante las versiones que circularon sobre los motivos de su separación. Rosalía también manifestó públicamente su cariño, respeto y admiración por el cantante puertorriqueño.

La interacción en TikTok ocurrió mientras los dos intérpretes atraviesan etapas importantes de sus trayectorias. Rosalía obtuvo el reconocimiento de Álbum del Año en los Latin Grammy 2026 por su producción "Lux" y consiguió nueve nominaciones a los premios Grammy 2027.

Por su parte, Rauw Alejandro se encuentra promocionando "Tremendo desastre", colaboración con Myke Towers que forma parte de sus lanzamientos recientes. También figura entre los nominados a los Grammy 2027 por su álbum "Cosa Nuestra: Capítulo 0".

Hasta el momento, ninguno de los dos ha anunciado una reconciliación ni un nuevo proyecto musical en conjunto. Por ahora, el intercambio público se limita al comentario de Rosalía sobre la canción y la reacción de Rauw Alejandro en TikTok.