Rosalía colabora con Fontaines D.C. en su nuevo disco irlandés

La publicación del nuevo álbum coincidirá con una gira de Fontaines D.C. por el Reino Unido y Europa durante octubre y noviembre.

La banda irlandesa Fontaines D.C. dio a conocer este jueves el repertorio completo de su próximo álbum de estudio, 'Dopamine Chamber', un trabajo que incluirá una colaboración con la artista española Rosalía en el tema 'Where Is Gone?'.

Se trata de la primera participación de un artista invitado en un disco de Fontaines D.C., grupo formado en Dublín en 2014 por músicos que coincidieron durante sus estudios en la capital irlandesa.

El anuncio llega un mes después de que la banda presentara oficialmente su quinto disco, que estará compuesto por once canciones y cuyo primer adelanto, 'Marianne', ya ha podido ser escuchado.

Para 'Dopamine Chamber', Fontaines D.C. ha contado con la producción de James Ford y, según han avanzado sus miembros, el álbum aborda cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial, el deterioro medioambiental y la violencia política.

Rosalía se suma con 'Where Is Gone?' a un repertorio en el que también figuran canciones como 'Six Shot Morning', 'Mimesis', 'Happy For You', 'Demolition', 'Tongue', 'One Man', 'You Miss Me', 'Japan' e 'Intimate'.

El grupo irlandés debutó en 2019 con 'Dogrel' y posteriormente publicó 'A Hero's Death' (2020), 'Skinty Fia' (2022) y 'Romance (2024'), trabajos con los que consolidó una trayectoria vinculada inicialmente al rock y al post-punk, si bien ha ido incorporando otros elementos sonoros hasta convertirse en una de las bandas del momento.

La publicación del nuevo álbum coincidirá con una gira de Fontaines D.C. por el Reino Unido y Europa durante octubre y noviembre.

La banda también ha anunciado nuevas actuaciones para el verano de 2027, entre las que destacan dos conciertos en el mítico castillo de Slane, en el condado irlandés de Meath.