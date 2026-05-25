Rory Culkin y Kate Arizmendi dan la bienvenida a su bebé

La noticia del nacimiento llamó la atención entre seguidores de la dinastía Culkin, una de las familias más conocidas de Hollywood.

El actor Rory Culkin y su esposa, Kate Arizmendi, comenzaron una nueva etapa en sus vidas tras convertirse en padres de una niña, noticia que comenzó a circular este fin de semana y que rápidamente generó reacciones entre seguidores de la familia Culkin.

La pareja, que ha mantenido gran parte de su relación lejos de los reflectores, recibió a su primera hija en medio de un ambiente privado y familiar.

Aunque no han compartido demasiados detalles públicos sobre el nacimiento, personas cercanas confirmaron que tanto la bebé como la madre se encuentran en buen estado.

La mamá primeriza reveló el nombre de su hija en la foto: Havoc Moon

Rory Culkin inicia una nueva etapa familiar

Rory Culkin, conocido por sus participaciones en películas y series de suspenso y drama, se suma ahora a la lista de integrantes de la familia Culkin que han formado su propia familia.

El actor contrajo matrimonio con Kate Arizmendi en 2018 y desde entonces ambos han mantenido una relación alejada del escándalo mediático, apareciendo juntos únicamente en eventos selectos y proyectos personales.

La noticia del nacimiento llamó la atención entre fanáticos del cine independiente y seguidores de la dinastía Culkin, una de las familias más conocidas de Hollywood desde la década de los noventa.