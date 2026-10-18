Rompe en llanto Kevyn Contreras en el granero de La Granja VIP 2

Agobiado por el encierro y la distancia de sus seres queridos, el participante buscó consuelo en los animales del reality show.

Las altas presiones del encierro y el desgaste emocional en La Granja VIP 2 volvieron a hacer de las suyas en sus participantes. En esta ocasión, fue Kevyn Contreras quien protagonizó uno de los momentos más íntimos y conmovedores de la jornada al romper en llanto en la solitaria tranquilidad del granero, encontrando refugio e inesperado consuelo en los animales del lugar.

Sentado sobre la paja y abrazando cálidamente a una de las ovejas y cabras de la granja, el participante no pudo contener las lágrimas al recordar a sus seres queridos. Entre sollozos y visiblemente afectado por la distancia y el aislamiento, Kevyn dedicó unas emotivas palabras a su familia.

"Te amo mucha madre... Te extraño tanto... Henry, Alesia, Alison, Sandra, gracias", expresó entre lágrimas mientras acariciaba a los animales que se le acercaban.

Reacciones divididas en redes sociales

El emotivo episodio no pasó desapercibido entre los seguidores del reality show. Tras la publicación del fragmento en las plataformas oficiales del programa, la audiencia reaccionó de manera dividida.

Mientras diversos usuarios empatizaron con el estado anímico de Kevyn, comprendiendo lo difícil que resulta la lejanía familiar y el rigor de la competencia diaria, otro sector del público cuestionó el momento, señalando que podría tratarse de una estrategia recurrente para ganar la simpatía de los televidentes de cara a las votaciones y eliminaciones.