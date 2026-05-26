Rompe el silencio Fátima Bosch sobre relación con Giovanni Laguna

Debido a que el estilista ha aparecido trabajando junto a la Miss Universo usuarios en redes sociales comenzaron a señalar una supuesta relación.

La polémica alrededor del estilista Giovanni Laguna continúa creciendo luego de las acusaciones de presunta agresión contra la modelo Andrea del Val durante actividades relacionadas con el Festival de Cannes.

En medio del escándalo, Fátima Bosch decidió pronunciarse públicamente para tomar distancia del creativo venezolano, con quien recientemente había coincidido en diversos eventos internacionales.

La controversia tomó fuerza después de que comenzaron a circular videos donde Andrea del Val aparece con el rostro ensangrentado mientras responsabiliza directamente a Laguna del altercado. Posteriormente también se difundieron imágenes del estilista esposado y siendo trasladado por autoridades francesas tras su arresto.

Fátima Bosch niega relación cercana con Giovanni Laguna

Debido a las publicaciones donde Giovanni Laguna aparecía trabajando junto a la Miss Universo en Cannes y Mónaco, usuarios en redes sociales comenzaron a señalar una supuesta relación profesional permanente entre ambos.

Ante ello, Bosch aclaró en entrevista para el programa Venga la Alegría que el estilista no pertenece a su equipo fijo de trabajo y explicó que fue asignado únicamente por cuestiones logísticas dentro del certamen.

“Él no es mi maquillista. Yo sigo un protocolo que es que al país que vamos y al que viajamos, Miss Universo ya me asigna maquillista y peinador”, declaró.

La reina de belleza también aseguró que no conocía previamente al creativo venezolano y afirmó que solo coincidieron profesionalmente durante su estancia en Francia.

“Yo no lo conocía antes. Él es estilista oficial de las misses Venezuela y yo soy muy profesional y esta vez a mí me tocó trabajar con él”, sostuvo.

El caso sigue generando reacciones en redes sociales

Mientras Andrea del Val mantiene públicamente sus acusaciones contra Giovanni Laguna, el estilista negó haber golpeado a la modelo y aseguró que las lesiones ocurrieron durante un forcejeo.

Fátima Bosch también rechazó cualquier responsabilidad por las críticas derivadas del caso y pidió cautela al momento de emitir señalamientos relacionados con su imagen.