Rompe el silencio Cindy Crawford tras la muerte de Presley Gerber

La supermodelo y su familia dedicaron un emotivo mensaje en redes sociales para despedir a su hijo mayor tras su fallecimiento.

La supermodelo Cindy Crawford rompió el silencio tras la muerte de su hijo mayor, Presley Gerber, con un emotivo mensaje en redes sociales que conmovió a sus seguidores. Casi un mes después del fallecimiento del joven, ocurrido el pasado 20 de septiembre a los 27 años, la también empresaria compartió una carta de despedida firmada junto a su esposo, Rande Gerber, y su hija, Kaia Gerber.

La publicación estuvo acompañada por una fotografía en blanco y negro de Presley, en la que aparece sonriente y con una imagen que recuerda a unas alas. La postal fue el punto de partida para unas palabras en las que la familia expresó el profundo dolor que atraviesa tras perder a uno de sus integrantes más queridos.

“Estamos profundamente desconsolados por la pérdida de nuestro amado hijo y hermano”, compartieron al inicio del mensaje. También recordaron lo afortunados que se sienten por haber compartido 27 años con él y describieron a Presley como “un alma dulce y hermosa que amó y es amado, ahora y para siempre”.

En la carta, Cindy, Rande y Kaia también destacaron la manera en que Presley enfrentó la vida y se mostró ante los demás.

“Estamos muy orgullosos de cómo se mostró ante el mundo, con bondad y vulnerabilidad”, expresaron, en referencia a una de las cualidades que más valoraban de él.

La familia aprovechó el mensaje para agradecer las muestras de cariño recibidas tanto de sus seres queridos como de personas que, sin conocerlos personalmente, han compartido su tristeza.

Presley Gerber desarrolló una carrera como modelo desde muy joven y trabajó con importantes marcas de moda, siguiendo los pasos de su madre y de su hermana Kaia. Además de su trayectoria profesional, el joven había hablado públicamente sobre sus dificultades relacionadas con la salud mental y el consumo de sustancias, temas que compartió con sus seguidores durante distintas etapas de su vida.

La muerte de Presley ocurrió en un centro de rehabilitación en Santa Mónica, California. Las autoridades investigan las circunstancias del fallecimiento y, hasta la información disponible, la causa oficial no había sido determinada de manera definitiva. Por ello, no se puede afirmar que una sobredosis haya sido la causa confirmada de su muerte.

La familia concluyó su despedida con una frase que resume el amor que mantiene por el joven: “Hasta que nos volvamos a encontrar, nuestro dulce niño”. El mensaje terminó con una firma conjunta de Cindy, Rande y Kaia: “Te amamos por siempre, mamá, papá y Kaia”. Una despedida íntima con la que decidieron compartir parte de su duelo y agradecer el apoyo recibido durante uno de los momentos más difíciles de sus vidas.