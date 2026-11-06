Romeo Santos y Prince Royce ponen a bailar Monterrey

Durante la presentación, ambos artistas combinaron sus voces e intercambiaron canciones, haciendo un recorrido por sus éxitos más conocidos

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La bachata se apoderó de Monterrey la noche de este miércoles 4 de noviembre, con la llegada de Romeo Santos y Prince Royce, quienes compartieron escenario en el Estadio de Béisbol Monterrey como parte de su gira Mejor Tarde Que Nunca.

El espectáculo arrancó a las 9:50 de la noche y desde los primeros minutos Romeo Santos dejó claro que la intención era que el público se olvidara de cualquier preocupación y se dedicara a disfrutar.

“Buenas noches, Nuevo León. Es un inmenso placer estar con tanta gente bonita esta noche. El objetivo es que por las próximas dos horas, si tienen algunos asuntos personales, estrés, problemas, al igual que alguno de nosotros, dejen esos asuntos en sus hogares, ¿ok? Hoy venimos a cantar, a gritar, a gozarlo, a sudarlo. ¡Monterrey!”, expresó.

Durante la presentación, ambos artistas combinaron sus voces e intercambiaron canciones, haciendo un recorrido por sus éxitos más conocidos y algunos temas recientes. La bachata fue protagonista, aunque también hubo espacio para el reguetón y otros ritmos que pusieron a bailar a los asistentes.

La interacción con sus seguidores fue constante. Romeo preguntaba a cada momento si quienes estaban arriba, atrás, a la derecha y en la parte de abajo estaban disfrutando del espectáculo.

También hubo dedicatorias para Monterrey. Durante la interpretación de “Yo te amé”, Prince Royce aprovechó para dedicarle unas palabras a la ciudad y expresó: “Te amé, Monterrey, te amé”.

Uno de los momentos especiales llegó con la aparición de DJ Baby Face, quien puso a sonar canciones de Aventura, recordando la etapa que marcó la carrera de Romeo Santos junto a la agrupación.

La noche también tuvo sorpresas para los asistentes, pues dos jóvenes del público tuvieron la oportunidad de subir al escenario y cantar junto a los artistas.

La noche llegó a su fin a las 11:44 de la noche, cuando Romeo Santos y Prince Royce se despidieron de Monterrey con “Lokita por mí”, poniendo el broche de oro a una velada dedicada a la bachata.