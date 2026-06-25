Romeo Beckham debuta como actor en ‘Forty Love’

Romeo Beckham debutará en el cine con la película ‘Forty Love’, un drama romántico ambientado en el mundo del tenis, dirigido por Pierre-Ange Carlotti

Romeo Beckham, hijo del exfutbolista David Beckham y la diseñadora Victoria Beckham, ha dado el salto a la actuación con su participación en la película Forty Love, según informó la revista Variety.

La cinta, dirigida por el fotógrafo de moda Pierre-Ange Carlotti, se desarrolla en el competitivo universo del tenis profesional y marca el debut cinematográfico del joven en un papel relevante dentro de la historia.

Un debut en el cine con elenco internacional

Studiocanal presentó el primer tráiler del filme, en el que Beckham comparte pantalla con actores como Paul Kircher, Guillaume Canet y Benjamin Voisin, además de contar con la participación especial de la reconocida actriz francesa Catherine Deneuve.

La producción también destaca por su banda sonora, compuesta por 070 Shake y Johan Lenox, lo que refuerza su enfoque contemporáneo dentro del cine europeo.

Una historia entre la competencia y el amor

La trama sigue a Sacha Gallo, una joven estrella del tenis que entrena con su padre para alcanzar un importante título en París. Su camino se complica con la llegada de un nuevo y carismático rival, interpretado por Romeo Beckham.

Según la sinopsis, este enfrentamiento no solo desafía su rendimiento deportivo, sino que también introduce una fuerza inesperada: el amor, descrito como un elemento tan desestabilizador como decisivo dentro de la historia.

Antes de su incursión en el cine, Romeo Beckham había desarrollado una carrera en el mundo de la moda, trabajando como modelo para marcas internacionales como Yves Saint Laurent y Balenciaga.

El guion de Forty Love fue escrito por el propio Carlotti junto a Gaëlle Macé, reconocida por su trabajo en producciones del cine francés contemporáneo.

Con este proyecto, Romeo Beckham amplía su presencia en la industria del entretenimiento, pasando del modelaje a la actuación en una producción con alcance internacional.