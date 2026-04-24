¿Romance entre Kendall Jenner y Jacob Elordi? esto sabemos

Una fuente cercana aseguró que las celebridades han estado 'saliendo y conociéndose', lo que sugiere que su relación va más allá de una simple amistad

La supermodelo Kendall Jenner y el actor Jacob Elordi estarían iniciando un romance, según diversos reportes que apuntan a que ambos han pasado tiempo juntos de forma cercana en los últimos meses.

De acuerdo con la revista People, una fuente cercana aseguró que las celebridades han estado “saliendo y conociéndose”, lo que sugiere que su relación va más allá de una simple amistad.

Coachella desata especulaciones

Los rumores cobraron fuerza durante el festival Coachella, donde fans señalaron haber visto a Jenner y Elordi juntos en repetidas ocasiones.

Testigos incluso afirmaron que se mostraron cariñosos en eventos privados, incluyendo una fiesta posterior organizada por Justin Bieber.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente la relación, versiones indican que el vínculo no es reciente, sino que comenzó a principios de febrero, consolidándose durante su estancia en Los Ángeles.

Ambas figuras han mantenido relaciones con otras celebridades en el pasado. Jenner fue vinculada con el cantante Bad Bunny, con quien terminó en diciembre de 2023, además de relaciones previas con figuras como Devin Booker y A$AP Rocky.

Por su parte, Elordi ha tenido romances con personalidades como Zendaya y Kaia Gerber, entre otras.

A pesar de la atención mediática, Jenner ha sido reservada respecto a su vida personal.

En entrevistas pasadas ha señalado que prefiere mantener sus relaciones en privado, al considerarlas “especiales y sagradas”.

La empresaria también ha compartido su visión del amor, asegurando que cree en las conexiones instantáneas y en el llamado “amor a primera vista”, aunque reconoce que no es algo que experimente con frecuencia.

Mientras tanto, fuentes cercanas señalan que la pareja continúa conociéndose lejos del escrutinio público, en una relación que, por ahora, avanza sin confirmación oficial pero con creciente interés mediático.