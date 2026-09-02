Rolling Stone en Español anuncia sus premios 2026 en CDMX

La gala se realizará el 25 y 26 de noviembre y reunirá a 500 invitados para reconocer a creadores de la cultura hispana

anunció la celebración de sus premios 2026 con una gala que se realizará en Ciudad de México los próximos 25 y 26 de noviembre en un evento que reunirá a 500 invitados vinculados con distintos ámbitos de la cultura hispana.

La publicación informó que la ceremonia buscará reconocer a figuras y creadores que han contribuido al desarrollo de la cultura hispana mediante propuestas relacionadas con la música y otras expresiones creativas.

De acuerdo con el comunicado, el objetivo será reconocer y dar visibilidad a la creatividad, originalidad y trabajo de los creadores que impulsan la cultura.

Hasta el momento, la organización no ha dado a conocer los nombres de los invitados que acudirán a la gala.

La primera edición de los Premios Rolling Stone se realizó en octubre de 2023 en The Fillmore Miami Beach Theater, en Miami, EUA. En aquella ceremonia fueron reconocidos distintos talentos latinoamericanos.

Entre los galardonados de aquella primera edición estuvo Natalia Lafourcade, quien recibió el reconocimiento como Artista del Año. Su álbum De todas las flores, publicado en 2022, también fue elegido como Álbum del Año.

A lo largo de sus ediciones, los premios han distinguido a diferentes representantes del talento latino. Entre los nombres reconocidos se encuentran Kevin Kaarl, Tainy, Álvaro Díaz, Ryan Castro, Humbe, Reik y Clarín León, además de otros artistas.

Esta nueva edición mantendrá el objetivo de reconocer a creadores relacionados con la cultura hispana, aunque todavía no se han revelado los nominados correspondientes a las categorías.

¿Qué cambiará en la edición 2026 de los premios?

Para la edición de este año, Rolling Stone en Español informó que incrementará el número de categorías disponibles, una modificación que también provocará un aumento en la cantidad de nominados que competirán por los reconocimientos.

Los ganadores serán anunciados durante la ceremonia en Ciudad de México. Posteriormente, los resultados serán incluidos en una edición especial de Rolling Stone en Español dedicada a los premios.

Según lo informado por Ortiz, dicha publicación estará disponible a partir del 7 de diciembre de 2026, después de que concluya la ceremonia y se conozcan los ganadores de las distintas categorías.