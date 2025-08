Roger Waters publica nuevo álbum y película en directo

La película y álbum de la grabación en directo son del concierto que dio en Praga en mayo de 2023 dentro de la gira 'This is Not a Drill'

Roger Waters, el genio detrás de Pink Floyd, publica este viernes la película y álbum de la grabación en directo del concierto que dio en Praga en mayo de 2023 dentro de la gira 'This is Not a Drill', informó este jueves Sony Music en un comunicado.

El concierto de Praga se celebró en el O2 Arena de la República Checa en mayo de 2023, dentro de la que se anunció como su "primera gira de despedida", un espectáculo construido como una "denuncia de la distopía corporativa en la que todos luchamos por sobrevivir".

Y dedicado a "nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo que participan en la batalla existencial por el alma de la humanidad", en palabras del veterano cantante británico.

La película pasó por salas de todo el mundo entre el 23 y el 27 de julio y ahora estará disponible en formato digital -DVD y Blu-Ray-, mientras que el álbum se lanzará como un set de 4 LP o 2CD.

El directo incluye 20 canciones clásicas de Pink Floyd y Roger Waters, entre ellas, 'Us & Them', 'Comfortably Numb', 'Wish You Were Here' o 'Is This The Life We Really Want?', además de su nuevo tema, 'The Bar'.

Según el comunicado, "la producción es un extraordinario asalto a los sentidos: musical, visual, político y filosófico".

'This is Not a Drill', séptima gira de Waters, que comenzó en Pittsburgh (EUA) el 6 de julio de 2022 y finalizó en el Estadio Olímpico de Atahualpa de Quito, el 9 de diciembre de 2023, contó con casi un centenar de conciertos.