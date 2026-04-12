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Roger Waters busca 'su voz' para la banda tributo de su hijo

Por: Emiliano Gutiérrez

11 Abril 2026, 21:05

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El exlíder de Pink Floyd lanzó una convocatoria para ser vocalista de Legacy, un proyecto que rendirá homenaje a la era dorada de la banda de Waters

Roger Waters busca 'su voz' para la banda tributo de su hijo

El exvocalista de Pink Floyd, Roger Waters, busca vocalista… para la banda tributo de su hijo.

La banda de Harry Waters, Legacy, está por iniciar una gira internacional, pero se encuentra en busca de un vocalista, por lo que Roger Waters lanzó una convocatoria en su cuenta de X.

De acuerdo con el mensaje, la banda tributo a Pink Floyd busca un cantante que cante como Waters, pues Legacy se dedicará a tocar los temas de la época dorada de Pink Floyd.

“En aquellos días, podía cantar todo, desde la suave urgencia de ‘Hello, is there anybody in there?’ de ‘Comfortably Numb’, hasta el grito agudo de ‘You know how I need you to beat to a pulp on a Saturday night’ de ‘Don’t Leave Me Now’”, dijo Roger Waters al lanzar su reto.

¿Puedes hacer eso? ¿Eres tú esa voz que falta? “Si lo eres, esta es tu oportunidad”, agregó en su mensaje.

En la publicación, el músico británico también agregó un link para que las personas interesadas manden su video cantando una canción que fue interpretada por el bajista y así poder participar.

El ganador de lo que bien pudo ser un reality show se unirá a Legacy para una gira de al menos 20 semanas que iniciaría en febrero de 2027.

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