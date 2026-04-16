Rogelio Ramos llevará su humor a Monterrey este 10 de mayo

El comediante Rogelio Ramos se presentará en Monterrey y comparte una anécdota con un fan que reflejó su estilo cercano y cotidiano

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El comediante, Rogelio Ramos se presentará el próximo 10 de mayo en Monterrey. En exclusiva para info7, mencionó que un asistente del público se acercó con él para preguntarle si conocía a su esposa.

Rogelio recordó que aquel joven se acercó al finalizar su show y le preguntó que si conocía a su esposa, sin embargo, le dijo que no se conocían y el joven le comentó que la persona que describía durante el show era igual a su esposa y le habían pasado muchos eventos similares.

El comediante Rogelio Ramos se ha consolidado como una de las figuras más representativas del stand up en Monterrey, gracias a su estilo directo, irreverente y cercano al público.

Originario del norte del país, ha logrado conectar con distintas generaciones a través de rutinas que abordan la vida cotidiana, las relaciones y las costumbres mexicanas, convirtiéndose en un referente del humor en escenarios y medios de comunicación.

Su amor por la comedia nació desde temprana edad, influenciado por el ambiente familiar y su gusto por hacer reír a quienes lo rodeaban.

Con el paso del tiempo, esa habilidad natural se transformó en una carrera profesional que lo llevó a presentarse en importantes foros y a participar en programas de televisión.

Rogelio Ramos ha demostrado que el humor, más allá del entretenimiento, es una forma de expresión que le ha permitido construir una trayectoria sólida dentro del espectáculo.