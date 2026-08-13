Rod Stewart cancela sus conciertos en México por salud

Rod Stewart canceló sus presentaciones de septiembre en México debido a problemas de salud, por lo que sus fans deberán esperar para verlo en vivo

Los seguidores mexicanos de Rod Stewart tendrán que esperar para volver a ver al cantante en vivo, luego de que sus presentaciones programadas para septiembre fueran canceladas por motivos de salud.

La promotora informó que los conciertos previstos en Monterrey el 9 de septiembre, Guadalajara el 11 y Ciudad de México el 13 quedaron cancelados debido a que el artista deberá cumplir con un periodo de recuperación por recomendación de sus médicos.

La decisión ocurre después de que el cantante británico se sometiera a un procedimiento cardíaco descrito como rutinario.

¿Qué le pasó a Rod Stewart?

El intérprete, de 81 años, se sometió a la colocación de un stent coronario, un pequeño dispositivo que se coloca dentro de las arterias para ayudar a mantenerlas abiertas cuando se encuentran estrechadas o bloqueadas.

Tras una evaluación médica adicional, los especialistas recomendaron que Stewart permanezca en recuperación durante aproximadamente cuatro semanas antes de regresar a los escenarios.

El cantante aseguró que se encuentra mejor y agradeció al personal médico que lo ha atendido. También expresó su decepción por tener que cancelar sus presentaciones y pidió disculpas a sus seguidores.

Rod Stewart también canceló conciertos en Estados Unidos

Antes de anunciar la cancelación de sus fechas en México, Stewart ya había suspendido algunas presentaciones de su gira por Estados Unidos debido a un procedimiento médico inesperado.

El cantante tenía programados 11 conciertos en territorio estadounidense, incluida una residencia de seis fechas en Las Vegas.

Posteriormente, tras la colocación del stent, sus médicos determinaron que debía detener temporalmente sus actividades sobre los escenarios para concentrarse en su recuperación física.

A pesar de las cancelaciones, el cantante mantiene una actitud positiva respecto a su recuperación y aseguró que espera regresar a los escenarios una vez que sus médicos consideren que está en condiciones de hacerlo.

Stewart, reconocido por canciones como Maggie May, Sailing y Do Ya Think I'm Sexy?, lamentó no poder cumplir con sus compromisos, pero señaló que espera reencontrarse con sus seguidores próximamente.

Por ahora, las presentaciones de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México quedan oficialmente canceladas, mientras el artista cumple con el periodo de reposo indicado por sus médicos.