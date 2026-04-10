Rod Contreras habla del apoyo de Kenia Os a la mamá de Kim Loaiza

En el pasado, el influencer y la ahora cantante grababan contenido para sus redes sociales y a pesar de que no se frecuenten, Rod la sigue recordando con cariño

Rod Contreras, el influencer y creador de contenido se encuentra en Monterrey y habló cerca de su amistad con Kenia Os y el apoyo que le ha brindado a la familia de Steff y Kimberly Loaiza.

Ambos coincidieron inicialmente en el mundo digital gracias a colaboraciones y eventos con otros creadores de contenido, donde comenzaron a interactuar y a construir una conexión cercana.

En el pasado, el influencer y la ahora cantante grababan contenido para sus redes sociales y a pesar de que no se frecuenten, Rod la sigue recordando con cariño.