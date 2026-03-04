Rockea Bryan Adams ante un lleno total en la Arena Monterrey

El canadiense llegó a la Sultana del Norte con su gira “Roll With The Punches”, la cual marca su regreso a suelo regio luego de su presentación anterior en 2022

Este martes 3 de marzo llegó una fecha muy esperada por los fans del rock en Monterrey, pues este día se presentó Bryan Adams, quien deleitó a las más de 17,000 personas que abarrotaron la Arena Monterrey.

El canadiense llegó a la Sultana del Norte con su gira “Roll With The Punches”, la cual marca su regreso a suelo regio luego de su presentación anterior en 2022, en la cual también llenó la Arena.

Fue a las 9:11 pm que comenzó el recital con la canción “Can't Stop This Thing We Started”, la cual fue acompañada por otros de sus grandes éxitos como “Straight From the Heart” y “Let's Make a Night to Remember”.

Un detalle que marcó este concierto es que Adams comenzó en un escenario bastante pequeño, por lo que estuvo muy cerca de su público, al que incluso saludó de mano a muchos de sus fieles seguidores mientras andaba al escenario principal.

Ya en el mayor espacio, sonaron otras de sus canciones más famosas, como "Kick Ass, "18 Till I Die" "Summer of 69" y "Back To You", entre otros, al tiempo que miles de pulseras blancas y rojas colorearon la Arena Monterrey.