Rocío Banquells y Tatiana, en tendencia por colaboración

Desde hace unos meses, la actriz y cantante Rocío Banquells ha destacado con su contenido en redes sociales, siempre marcando tendencia con su estilo único.
En las últimas horas no ha sido la excepción, ya que hizo una colaboración creativa al lado de Tatiana, en una escena que arrancó risas a todos sus seguidores.
En la escena aparece Rocío Banquells frente a la regadera, renegando porque no quiere bañarse, y justo ahí hace su aparición la llamada “Reina de los niños”, cantando su canción “No me quiero bañar”, lo que hizo que el momento se volviera viral.
Los internautas han destacado la ingeniosa forma de compartir contenido con sus fans porque, como bien dicen, “renovarse o morir”.
Con información de Marlene Del Bosque.