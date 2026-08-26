¡RoboCop regresa! Dan Stevens protagonizará nueva serie

Dan Stevens, conocido por sus papeles en Downton Abbey y Legion, fue elegido para interpretar al oficial Alex Murphy y su alter ego RoboCop

Dan Stevens, conocido por sus papeles en Downton Abbey y Legion, fue elegido para interpretar al oficial Alex Murphy y su alter ego RoboCop en la nueva serie de televisión que prepara Amazon MGM Studios para Prime Video.

La producción contará con una primera temporada de ocho episodios y estará encabezada por Peter Ocko, quien será guionista, productor ejecutivo y showrunner.

De acuerdo con la sinopsis oficial, un poderoso conglomerado tecnológico convencerá a una ciudad para incorporar un avanzado robot a su cuerpo policial. El proyecto tendrá como eje a un agente fallecido cuya conciencia será implantada en esta máquina.

La historia retomará así a Alex Murphy, el personaje que se convirtió en RoboCop después de ser asesinado por criminales y reconstruido por una corporación como un agente de policía mitad hombre y mitad máquina.

La nueva serie recuperará la esencia de RoboCop

La franquicia comenzó en 1987 con la película dirigida por Paul Verhoeven y protagonizada por Peter Weller. La cinta se convirtió en un referente de la ciencia ficción por abordar temas como la tecnología, la identidad, la violencia y el poder de las grandes corporaciones.

Weller retomó el personaje en RoboCop 2, mientras que Robert Burke interpretó al protagonista en RoboCop 3. En 2014, Joel Kinnaman encabezó un reboot de la franquicia.

Además de las películas, RoboCop ha generado series de televisión, videojuegos y cómics.

La serie contará con James Wan, Michael Clear y Rob Hackett como productores ejecutivos a través de Blumhouse Atomic Monster.

También participarán como productores ejecutivos Michael Miner y Ed Neumeier, cocreadores y coguionistas de la película original.

Wan ha expresado anteriormente su entusiasmo por llevar la franquicia a la televisión y ha destacado que los cuestionamientos de la película de 1987 sobre la tecnología, la identidad y el poder empresarial mantienen una gran vigencia.

Por ahora, Prime Video no ha anunciado la fecha de estreno de la nueva serie protagonizada por Dan Stevens.