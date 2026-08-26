Roberto Vaquero, rockero de Montemorelos, presenta 'That's OK'

La canción representa la idea de que no es necesario borrar los momentos difíciles, porque incluso las experiencias negativas pueden transformar a una persona

Desde Montemorelos, Nuevo León, Roberto Vaquero busca abrirse camino en la escena musical como artista, músico, compositor, cantante y productor independiente. Su relación con la música comenzó desde los cinco años y, desde entonces, ha desarrollado una propuesta que transita entre el rock y el pop, con canciones tanto en inglés como en español.

Su talento ya comenzó a ser reconocido fuera de México, pues en 2026 fue nombrado ganador de los Monster Music Awards en la categoría de Mejor Artista Rock/Pop Mainstream.

Además, su trayectoria incluye la producción de diversos proyectos y la oportunidad de compartir escenario como acto de apertura para destacados artistas.

Ahora, Roberto presenta “That’s OK”, una canción que para él significa mucho más que simplemente decir “está bien”. El tema nació de una reflexión sobre la necesidad de aceptar todos los momentos de la vida, incluso aquellos que duelen, las despedidas, los errores y las etapas que no salen como se esperaba.

Para el joven artista, la canción representa la idea de que no es necesario borrar los momentos difíciles, porque incluso las experiencias negativas pueden transformar a una persona y llevarla hasta donde se encuentra actualmente.

“That’s OK” habla también de entender que nada es permanente: las personas cambian, las etapas terminan y tanto los momentos buenos como los malos eventualmente pasan.

Con una propuesta que apuesta por la honestidad y las emociones reales, Roberto Vaquero busca conectar con una generación que muchas veces siente la presión de tener una vida perfecta.

Su mensaje es sencillo pero poderoso: no necesitamos una vida perfecta para amarla, sino una vida que podamos sentir, y si algunas veces duele, algo termina o las cosas no salen como esperábamos… that’s OK.