Robert Pattinson recibe ovación de 7 minutos en Venecia

Robert Pattinson vivió uno de los momentos más celebrados del Festival de Cine de Venecia tras el estreno de “Primetime”, thriller en el que interpreta al periodista Chris Hansen.

La película recibió una ovación de pie de siete minutos por parte del público, que reconoció especialmente la actuación del protagonista durante la presentación del filme.

Entre los asistentes destacó Suki Waterhouse, pareja del actor, quien se sumó con entusiasmo a los aplausos. Mientras la ovación continuaba, Waterhouse se acercó a Pattinson y lo besó en los labios ante la mirada del público.

Robert Pattinson and the rest of the ‘Primetime’ team during their 9-minute ovation at the #VeniceFilmFestival pic.twitter.com/ywRQXhnA7H — Deadline (@DEADLINE) September 5, 2026

La pareja ocupó lugares separados durante la proyección, debido a la distribución habitual de los asientos en el festival, pero el momento del beso ocurrió cuando la audiencia todavía celebraba la actuación del actor.

La expectativa alrededor de la película también quedó reflejada fuera del Palazzo del Cinema, donde una multitud de seguidores recibió al elenco al grito de “¡Robert!”.

Pattinson, Skyler Gisondo y Phoebe Bridgers atendieron a los aficionados, firmaron autógrafos y posaron para fotografías. La cantautora debuta como actriz en la producción, dirigida por Lance Oppenheim.

Durante la jornada, Pattinson incluso tuvo que secarse el sudor antes de posar junto al resto del elenco debido al intenso calor en Venecia.

La historia detrás de “Primetime”

La película está inspirada en un artículo publicado por Luke Dittrich en la revista Esquire en 2007 y recrea la producción de “To Catch a Predator”, programa presentado por Hansen que realizaba operaciones encubiertas para confrontar a presuntos depredadores sexuales de menores.

Oppenheim debuta con este proyecto como director de largometrajes, después de trabajar en documentales como “Some Kind of Heaven” y “Ren Faire”, producido para HBO.

La recepción en Venecia contrasta con la postura de Hansen, quien ha criticado públicamente la producción y ha señalado que no participó en su proceso creativo ni fue consultado durante la realización.

El periodista también cuestionó la interpretación de Pattinson y sostuvo que algunas situaciones y diálogos mostrados en la película no corresponden con hechos de su vida.

Hansen ha insistido en que “Primetime” debe entenderse como una obra de ficción inspirada en acontecimientos reales y no como una representación literal de su trayectoria.

Durante una conferencia de prensa en Venecia, Pattinson reconoció las críticas del presentador y expresó su deseo de que pueda disfrutar la película cuando finalmente la vea.

El actor destacó además la influencia que ha tenido Hansen durante años y consideró que esa inspiración podía servir como una forma de reconocimiento a su figura.

Un año cargado para Robert Pattinson

“Primetime” llega en un momento especialmente activo para Pattinson, quien también forma parte de proyectos como “The Drama”, “The Odyssey” de Christopher Nolan y la próxima “Dune: Part III”, dirigida por Denis Villeneuve.

El actor también continúa trabajando en “The Batman: Part II”, donde volverá a interpretar a Bruce Wayne. Para asistir al festival, viajó desde Londres, donde actuamente se desarrolla el rodaje.

Pattinson bromeó durante la conferencia sobre su apretada agenda y comentó que la llegada de su bebé modificó su rutina y le permitió disponer de más tiempo para sus proyectos.

La cinta de Oppenheim tendrá su estreno comercial en Estados Unidos el próximo 25 de septiembre, bajo la distribución de A24.