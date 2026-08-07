Robert Pattinson protagoniza el tráiler de 'Primetime'

A24 lanzó el primer tráiler de Primetime, un thriller criminal protagonizado por Robert Pattinson, quien interpreta a Chris Hansen, el reconocido presentador del programa To Catch a Predator.

La película recrea uno de los momentos más polémicos en la historia del programa televisivo y marca el debut de Lance Oppenheim como director de un largometraje de ficción.

You see how this looks, right? Lance Oppenheim's PRIMETIME produced by and starring Robert Pattinson as famed To Catch a Predator host Chris Hansen, inspired by true events. Have a seat September 25. pic.twitter.com/FvGyl2dIBs — A24 (@A24) August 6, 2026

¿De qué trata ‘Primetime’?

La historia está ambientada en 2006 y sigue a Chris Hansen durante un episodio decisivo de To Catch a Predator, programa que documentaba operaciones encubiertas destinadas a identificar y detener a presuntos depredadores sexuales de menores.

De acuerdo con la sinopsis oficial, la trama se centra en el momento en que Hansen busca hacer historia en la televisión con una emisión que marcaría el rumbo del programa.

Además de Robert Pattinson, el reparto incluye a Merritt Wever, Skyler Gisondo y Phoebe Bridgers.

El caso que marcó al programa

To Catch a Predator se transmitió entre 2004 y 2007 como un reportaje especial dentro de Dateline NBC, donde se mostraban operativos realizados en distintas ciudades de Estados Unidos para identificar a personas que buscaban contactar a menores de edad.

Uno de los hechos más controvertidos ocurrió en noviembre de 2006, cuando Bill Conradt, fiscal adjunto del condado de Rockwall, se quitó la vida mientras agentes de la policía de Texas y el equipo del programa ingresaban a su domicilio para ejecutar órdenes de registro y detención.

Según la información disponible, Conradt había mantenido conversaciones con un actor que se hacía pasar por un menor de edad dentro del operativo, aunque nunca acudió al supuesto encuentro.

Tras ese episodio, el programa quedó envuelto en la polémica y finalmente fue cancelado en 2008, luego de una investigación realizada por el programa 20/20 de ABC y de una demanda presentada por la hermana de Conradt.

Primetime llegará a las salas de cine el próximo 25 de septiembre. La producción está a cargo de Range Media, Icki Eneo Arlo y Square Peg.

Entre los productores del proyecto figuran el propio Robert Pattinson, además de Brian Kavanaugh-Jones, Fred Berger, Brighton McCloskey, Lars Knudsen y Tyler Campellone.