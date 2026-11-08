Robert Pattinson hace pruebas para ser James Bond

Los actores británicos Robert Pattinson y Nicholas Hoult realizaron pruebas para interpretar al agente 007 en la próxima película de James Bond

La búsqueda del próximo James Bond sumó dos nuevos nombres a la lista de candidatos. Los actores británicos Robert Pattinson y Nicholas Hoult realizaron pruebas de pantalla para interpretar al emblemático agente secreto 007, de acuerdo con información publicada por Variety.

Ambos intérpretes se incorporaron a la recta final del proceso de selección para suceder a Daniel Craig, quien dio vida al espía durante 15 años.

La posibilidad de que alguno obtenga el papel amplía la competencia por uno de los personajes más reconocidos del cine.

Robert Pattinson y Nicholas Hoult se suman a los candidatos

Robert Pattinson cuenta con experiencia en grandes franquicias cinematográficas, pues interpreta a Batman en las producciones de DC Studios y formó parte de las sagas Crepúsculo y Harry Potter.

Además, participa en Dune: Parte Tres, la próxima película de Denis Villeneuve, quien también estará al frente de la nueva entrega de James Bond.

Por su parte, Nicholas Hoult interpreta a Lex Luthor en las películas de Superman de DC y participó en la trilogía de precuelas de X-Men. Entre sus próximos proyectos figura How to Rob a Bank, producción de Amazon MGM Studios.

Otros actores que buscan convertirse en el agente 007

La competencia por el papel ha generado especulaciones sobre distintos intérpretes británicos. Entre los nombres que han figurado como posibles sucesores de Daniel Craig se encuentran Callum Turner, Josh O’Connor y Jack Lowden.

También se ha reportado que Harry Styles sostuvo conversaciones sobre el personaje, mientras que Theo James continúa entre los nombres considerados para la producción.

El actor Pierce Brosnan, quien interpretó a James Bond durante la década de 1990, expresó públicamente su respaldo a Callum Turner. En tanto, Gary Oldman manifestó su apoyo a Jack Lowden, su compañero en la serie Slow Horses.