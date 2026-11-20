La publicación incluirá el guion completo de la película, fotografías inéditas y testimonios del equipo creativo detrás del nuevo terror medieval

El cineasta Robert Eggers ofrecerá a los seguidores de su cine una mirada más cercana a la realización de Werwulf, su próxima película de terror medieval, mediante un libro especial que reunirá el guion completo, imágenes inéditas y testimonios de los integrantes del equipo creativo.

La publicación funcionará como un material complementario de la cinta y permitirá conocer el proceso artístico detrás de esta historia de hombres lobo, desde su concepción narrativa hasta el diseño de criaturas, vestuario, maquillaje y efectos visuales.

El proyecto editorial incluye un prólogo escrito por el propio Eggers y el libreto original que desarrolló junto con el poeta y novelista islandés Sjón, con quien ya había colaborado en The Northman (2022).

¿Qué incluirá el libro de ‘Werwulf’?

La obra contará con una sección titulada "The Making of Werwulf", dedicada a explicar distintas áreas de la producción cinematográfica. En ella participarán integrantes clave del equipo, entre ellos el director de fotografía Jarin Blaschke, el diseñador de producción Craig Lathrop, la editora Louise Ford, la diseñadora de vestuario Linda Muir y el compositor Robin Carolan.

También se abordará el trabajo de maquillaje protésico y diseño de criaturas de David White, así como las aportaciones de Christine Blundell en peluquería y maquillaje, Angela Barson en efectos visuales y Marie-Gabrielle Rotie en movimiento y coreografía.

El material incorporará dos ensayos visuales: "The Transformation of the Wolf" y "Thy World Is Cursed: Imagining Evil", enfocados en la transformación del hombre lobo y la construcción de las imágenes sobrenaturales de la película.

La edición tendrá más de 120 imágenes que no se habían publicado, entre ellas fotografías detrás de cámaras, storyboards y materiales relacionados con el vestuario. El volumen será de tapa dura forrada en lino, tendrá 288 páginas y dimensiones de 24.5 por 30 centímetros.

Robert Eggers explica su interés por las películas de hombres lobo

En el prólogo, el director reflexiona sobre los retos de llevar al cine a una criatura que considera difícil de representar sin recurrir a los recursos más conocidos del género, como las balas de plata, las lunas llenas y las transformaciones espectaculares.

Eggers recuerda que su interés por los hombres lobo comenzó con The Wolf Man (1941), protagonizada por Lon Chaney Jr. También destaca la transformación creada para la comedia The Monster Squad (1987) y la interpretación de Gary Oldman en Bram Stoker's Dracula, de Francis Ford Coppola.

Entre sus principales referencias menciona An American Werewolf in London, de John Landis, película que considera una de las grandes obras del género. Sobre su particular combinación de terror y comedia, el cineasta escribe: "Pero es interesante que la cumbre del género sea una comedia, no una película de terror".

¿De qué trata la nueva película de Robert Eggers?

Werwulf está ambientada en la Inglaterra medieval y presenta a un hombre que intenta ocultar sus transformaciones monstruosas mientras un grupo de cazadores llega a su pueblo con la intención de eliminar a los lobos de los alrededores.

La película cuenta con Aaron Taylor-Johnson, Lily-Rose Depp, Willem Dafoe y Ralph Ineson en su elenco principal. La producción reúne nuevamente a Eggers con varios intérpretes que participaron en Nosferatu, su película de terror gótico estrenada en 2024.

El largometraje llegará a los cines de Estados Unidos el 25 de diciembre de 2026, bajo el sello de Focus Features. El libro complementario, por su parte, está programado para enero de 2027 y puede reservarse a través de la editorial MACK.