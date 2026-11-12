Robbie Williams defiene a Olivia Rodrigo por supuesto plagio

El británico negó que emprenderá acciones legales por las similitudes entre “Candy” y “take me home (4 christmas)”, tema navideño de Rodrigo.

El cantante británico Robbie Williams rompió el silencio sobre la polémica que surgió en redes sociales por las presuntas similitudes entre su canción “Candy” y el reciente lanzamiento navideño de Olivia Rodrigo, “take me home (4 christmas)”.

Ante los señalamientos de un posible plagio, el intérprete aclaró que no tiene intención de emprender acciones legales contra la artista estadounidense.

La controversia comenzó después de que Rodrigo estrenara su nueva composición el pasado viernes 6 de noviembre.

Poco después de su publicación, usuarios de distintas plataformas digitales comenzaron a comparar ambas melodías y señalaron coincidencias entre las canciones, lo que provocó una discusión sobre la originalidad de la propuesta musical.

¿Por qué comparan la canción de Olivia Rodrigo con Candy?

El lanzamiento de “take me home (4 christmas)” representa una nueva incursión de Olivia Rodrigo en la música relacionada con las celebraciones de fin de año.

Sin embargo, la recepción del tema también estuvo acompañada de comentarios sobre su parecido con “Candy”, sencillo que Robbie Williams publicó en 2012, cuando ya desarrollaba su trayectoria como solista tras formar parte de Take That.

Las comparaciones se extendieron rápidamente entre los usuarios de redes sociales, quienes analizaron las melodías de ambas producciones y cuestionaron si existía una similitud demasiado evidente entre ellas.

Robbie Williams publica mensaje que desata especulaciones

En medio de la conversación digital, el músico británico hizo una publicación en su cuenta de X que incrementó las dudas sobre su postura frente al supuesto plagio.

El cantante escribió “Feliz Navidad, @oliviarodrigo”, un mensaje breve que superó los cinco millones de visualizaciones y generó miles de reacciones en menos de 48 horas.

Happy Christmas @oliviarodrigo x — Robbie Williams (@robbiewilliams) November 7, 2026 Debido a que el comentario no ofrecía una explicación sobre la polémica, comenzaron las especulaciones acerca de una posible reacción legal del intérprete contra la cantante estadounidense. El cantante descarta acciones legales contra Olivia Rodrigo Para aclarar su postura, Robbie Williams publicó un comunicado el lunes 9 de noviembre a través de su cuenta de Instagram, donde reúne aproximadamente cuatro millones de seguidores. En su declaración, el artista manifestó su respaldo a Olivia Rodrigo y dejó claro que no buscará llevar el asunto ante los tribunales. También aprovechó el momento para cuestionar la facilidad con la que actualmente se acusa a los músicos de copiar otras composiciones cuando sus canciones presentan ciertos elementos en común. Williams reconoció que a lo largo de su carrera también ha recibido comentarios sobre supuestas semejanzas entre sus propias canciones y las obras de otros artistas. Explicó que algunas comparaciones pueden resultarle comprensibles, mientras que otras le parecen difíciles de entender. El británico expresó su inconformidad con esta tendencia dentro de la industria musical y consideró que buena parte de los señalamientos de plagio no cuentan con fundamentos suficientes. Olivia Rodrigo todavía no responde a la controversia Mientras Robbie Williams ya fijó su posición y descartó cualquier procedimiento legal, Olivia Rodrigo y su equipo de representación no han emitido declaraciones sobre las comparaciones entre “take me home (4 christmas)” y “Candy”. La nueva canción fue concebida como un obsequio para los seguidores de la intérprete durante la temporada navideña, en la que las reuniones familiares y las celebraciones de fin de año forman parte del contexto de su lanzamiento. Por ahora, la controversia continúa generando conversación entre los seguidores de ambos artistas, aunque Williams dejó claro que no pretende convertir las comparaciones musicales en una disputa legal.