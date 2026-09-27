Robbie Williams canta Angels a capela tras cancelar show en Lima

Robbie Williams salió de su hotel en Lima y cantó ‘Angels’ a capela ante sus fans, luego de que su concierto fuera suspendido

Robbie Williams sorprendió a sus seguidores en Lima al salir de su hotel y cantar a capela Angels, luego de que su segundo concierto en la capital peruana fuera suspendido de manera inesperada.

El cantante británico tenía programadas dos presentaciones en el Arena 1 Park como parte de su gira Britpop LATAM Tour 2026. Sin embargo, el segundo espectáculo fue cancelado debido a una clausura preventiva del recinto por parte de las autoridades de San Miguel.

Clausuran el recinto tras el primer concierto

La medida se tomó después de que se registraran problemas durante la evacuación del público al término del primer concierto, realizado el miércoles.

Después de la cancelación de su concierto en Perú el gran Robbie Williams llega a su hotel y canta a capela Angels acompañado de una guitarra y su equipo, un grande pic.twitter.com/PnqRNLbgHz — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) September 25, 2026 La suspensión generó incertidumbre entre los seguidores, debido a que la promotora One Entertainment tardó varias horas en confirmar si el espectáculo podría llevarse a cabo. A pesar de la falta de certeza, miles de personas acudieron a las inmediaciones del recinto y formaron una fila de aproximadamente dos kilómetros. Robbie Williams salió a hablar con sus fans Cerca de las 21:00 horas, momento previsto para el inicio del concierto, Robbie Williams salió de su hotel para comunicar personalmente a sus seguidores que finalmente no podría presentarse. Ante la decepción de los asistentes, el artista decidió ofrecerles un momento especial y comenzó a interpretar Angels a capela, acompañado por los fanáticos que se encontraban reunidos en los alrededores. Posteriormente, One Entertainment confirmó que el concierto fue aplazado y que la nueva fecha todavía está por definirse. La promotora aseguró que desde las primeras horas del día trabajó para atender las observaciones realizadas por la Municipalidad de San Miguel y buscar que el espectáculo pudiera desarrollarse bajo las condiciones de seguridad requeridas.