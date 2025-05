Robbie Williams anuncia nuevo álbum, titulado 'Britpop'

El cantante británico Robbie Williams ha anunciado el lanzamiento de un nuevo álbum, titulado 'Britpop', que saldrá a la venta el próximo otoño y el que será su primer sencillo, 'Rocket", que ha grabado con Tony Iommi, del grupo Black Sabbath.

"Me propuse crear el álbum que quería escribir y lanzar después de dejar Take That en 1995. Fue el apogeo del britpop (pop británico) y una época dorada para la música" de su país, asegura el cantante en un mensaje publicado en su perfil de Instagram.

"He trabajado con algunos de mis ídolos en este álbum; es crudo, tiene más guitarras y es un álbum aún más alegre y con un toque más de himno de lo habitual" subraya el cantante de "Feel".

Williams añade que está impaciente por interpretar "una o dos canciones" de este nuevo trabajo en la nueva gira titulada también "Britpop" que abrirá en el Reino Unido.

"Hay algo de 'británico' en él y también algo de 'pop'. Estoy inmensamente orgulloso de este trabajo y estoy deseando que los 'fans' lo escuchen", señala el antiguo miembro de Take That.

El cantante de Birmingham también ha anunciado la próxima publicación de un video del sencillo "Rocket", en el que la leyenda del grupo Black Sabbath, Tony Iommi, toca la guitarra.

Las nuevas composiciones del cantante y compositor llegan meses después del estreno de "Better Man", una película sobre su trayectoria personal y musical que fue lanzada a finales del pasado año.

El filme del cantante de "Rock DJ" recorre su infancia, su problemática relación con su padre, de quien heredó el gusto por la música y su pasión por los escenarios, pasando por su incursión en la "boyband" juvenil Take That, su temprano abuso de drogas, su primer amor, el arduo camino como solista y el éxito y la fama total.

