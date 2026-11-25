Dos hombres fueron arrestados tras ingresar presuntamente a Anmer Hall, la residencia de campo de los príncipes de Gales en Inglaterra

La residencia de campo del príncipe William y Kate Middleton fue escenario de un presunto robo, luego de que dos hombres ingresaran a una propiedad ubicada en la finca real de Sandringham, en Norfolk, Inglaterra. Por estos hechos, la policía detuvo a dos sospechosos.

El incidente ocurrió la noche del lunes 23 de noviembre, en Anmer Hall, una mansión de 10 habitaciones que forma parte de las propiedades utilizadas por los príncipes de Gales para descansar durante fines de semana y vacaciones.

De acuerdo con la policía de Norfolk, los agentes recibieron un reporte de actividad sospechosa poco antes de las 18:00 horas. Tras desplegar un operativo de búsqueda en la zona, dos hombres fueron arrestados bajo sospecha de robo y allanamiento.

Despliegan perros, drones y helicóptero para localizar a los sospechosos

Las autoridades movilizaron recursos especializados para revisar los alrededores de la propiedad, entre ellos perros policía, drones y un helicóptero del Servicio Aéreo Nacional de Policía.

Los dos hombres permanecían bajo custodia mientras avanzaban las investigaciones. Hasta el momento de los primeros reportes, no se habían presentado cargos formales en su contra.

La policía confirmó que el inmueble se encontraba desocupado cuando ocurrió el incidente, por lo que no había integrantes de la familia real en el lugar.

William, Kate y sus hijos no estaban en la residencia

El príncipe William, Kate Middleton y sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, no se encontraban en Anmer Hall cuando ocurrió el presunto ingreso ilegal.

La pareja utiliza esta propiedad como residencia de campo, aunque su hogar principal se encuentra actualmente en Forest Lodge, en Windsor, al oeste de Londres.

Anmer Hall fue un regalo de bodas de la fallecida reina Isabel II para William y Kate en 2011. La mansión está ubicada dentro de la finca de Sandringham, perteneciente a la familia real británica.

Palacio de Kensington evita comentar sobre la seguridad

Tras darse a conocer el incidente, un portavoz del príncipe William señaló que no realizaría comentarios sobre asuntos relacionados con la seguridad de la familia real.

El caso ocurre después de otros episodios de intrusión en propiedades vinculadas con la monarquía británica. En octubre de 2024, ladrones ingresaron a una construcción agrícola dentro de los terrenos de Windsor y sustrajeron una camioneta y un vehículo todoterreno.

Por ahora, las autoridades británicas mantienen abierta la investigación para esclarecer cómo ocurrió el ingreso a la propiedad de Sandringham y determinar la posible responsabilidad de los dos detenidos.