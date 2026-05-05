Roban miradas Wintour, Beyoncé y Bad Bunny en Met Gala

Celebridades desfilan en el Museo Metropolitano de Arte tras apertura con homenaje a Whitney Houston y gran expectativa por los invitados.

La Met Gala 2026 volvió a convertir la moda en espectáculo con una alfombra roja marcada por interpretaciones artísticas del cuerpo humano. Bajo el código “Fashion is Art”, figuras clave del entretenimiento apostaron por propuestas conceptuales que mezclaron escultura, cine y narrativa visual en cada diseño.

Desde Anna Wintour hasta Beyoncé y Bad Bunny, la edición de este año destacó por looks que no solo respondieron al dress code, sino que llevaron la moda hacia una lectura más artística y experimental. La presencia de celebridades como Sabrina Carpenter y Heidi Klum reforzó la tendencia hacia lo conceptual.

¿Cómo interpretó Anna Wintour la moda como arte?

La anfitriona Anna Wintour apareció con un vestido de plumas en tonos verdes, alineado con la nueva etapa de Chanel bajo la dirección de Matthieu Blazy. Su look mantuvo la línea clásica que la caracteriza, pero con un giro hacia lo artístico a través de texturas y volumen.

Como figura central del evento, su presencia marcó el tono de la noche, combinando elegancia con una interpretación sutil del concepto “Fashion is Art”.

Por otro lado, Chloe Malle, la sucesora de Wintour al frente de Vogue, dijo además que la exposición que acompaña la gala en el Museo Metropolitano de Arte es "espectacular" y de gran escala, ya que explora conceptos de corporalidad y moda a lo largo de la historia.

Beyoncé y el regreso más esperado

Beyoncé, una de las coanfitrionas, regresó a la Met Gala tras varios años de ausencia, generando expectativa desde su anuncio. Su participación reafirma su peso dentro del evento, donde suele apostar por looks de alto impacto alineados con el concepto artístico.

Su presencia consolidó la gala como un escaparate global donde música, moda y arte convergen en una misma narrativa visual.

Bad Bunny apuesta por una transformación total

Bad Bunny sorprendió con uno de los looks más comentados de la noche al presentarse con una caracterización que simulaba una versión envejecida de sí mismo. El artista utilizó prótesis, maquillaje y accesorios como bastón para construir un concepto ligado al paso del tiempo.

El puertorriqueño mantuvo su línea de propuestas arriesgadas, consolidándose como una de las figuras que utiliza la moda como herramienta narrativa dentro del evento.

Sabrina Carpenter convierte el cine en vestido

Sabrina Carpenter llevó el concepto artístico a un plano literal al lucir un vestido confeccionado con tiras de película cinematográfica. La pieza, inspirada en el clásico filme “Sabrina”, convirtió su look en una referencia directa al cine como arte.

Su propuesta destacó por integrar elementos visuales y culturales en una prenda que funcionó tanto como diseño de moda como objeto artístico

Heidi Klum se transforma en escultura viviente

Heidi Klum protagonizó uno de los momentos más llamativos al aparecer caracterizada como una estatua de mármol. Con maquillaje corporal completo y un diseño que imitaba piedra, llevó al extremo la idea de la moda como escultura.

Su look se alineó completamente con la temática, apostando por una transformación total que la volvió prácticamente irreconocible en la alfombra roja.

La patinadora Alysa Liu debuta en la Met Gala

La patinadora olímpica Alysa Liu llegó en la Met Gala con un vestido de Louis Vuitton inspirado en el interior de una célula humana, llevando el concepto artístico hacia lo biológico. El diseño presentó capas de volantes que simulaban estructuras celulares, combinadas con zapatillas de satén rojo y un collar con diamantes y rubíes.

Su propuesta destacó por tomar literalmente la temática “Fashion is Art”, utilizando el cuerpo como referencia científica y estética, en una de las interpretaciones más conceptuales de la noche.

Lisa apuesta por siluetas surrealistas en la alfombra roja

Lisa, integrante de BLACKPINK, apostó por uno de los looks más llamativos al presentarse con una silueta que simulaba múltiples brazos, creando una figura casi divina sobre la alfombra blanca.

El diseño, con elementos estructurales y velo, reforzó la idea del cuerpo como lienzo artístico y llevó la estética hacia lo surrealista, posicionándola entre las apariciones más comentadas del evento.

¿Qué look llevó Emma Chamberlain a la Met Gala 2026?

Emma Chamberlain transformó su cuerpo en un lienzo con un vestido de Mugler pintado a mano, inspirado en obras artísticas y técnicas como la acuarela. La pieza incluyó pinceladas de color y texturas que evocaban cuadros, además de una silueta que requería asistentes para manejar la cola del vestido.

Su look conectó directamente con el concepto del evento, al convertir la moda en una representación visual del arte pictórico, manteniendo su estilo personal sin recurrir a transformaciones extremas.