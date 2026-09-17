Roban ejemplares del libro inédito del hermano de Diana de Gales

El conductor estacionó el camión en el acotamiento para dormir y al despertar descubrió que habían forzado la cerradura.

Cuatro ejemplares de las esperadas memorias del conde Charles Spencer, hermano de Diana de Gales, con detalles inéditos de la vida de la fallecida princesa, fueron sustraídos esta semana de un camión en Países Bajos días antes de su lanzamiento.

El vehículo, procedente de una imprenta de Europa central, iba cargado con miles de copias del libro, -titulado 'Swan Song: Diana, My Sister'- e iba en dirección a un almacén en Países Bajos. De ahí, tenía previsto distribuir las copias a las librerías neerlandesas de cara a su publicación global el próximo martes.

En algún momento de la noche del lunes, el conductor del camión estacionó en el acotamiento para dormir y al levantarse por la mañana, se percató de que habían forzado la cerradura del camión.

De acuerdo con el 'Daily Mail', lo único que faltaba entre la mercancía eran cuatro ejemplares del libro de Spencer, que habían sido envueltos en plástico negro para ocultar su contenido, y fuentes del sector editorial citadas por el medio creen que podría haber sido un robo intencionado para sustraer "el libro más esperado del año".

La policía de Países Bajos ha iniciado una investigación sobre el robo, que ha pillado por sorpresa a la editorial Penguin Random House, encargada de la publicación de las memorias, dadas las extremadas medidas de seguridad que se habían puesto en marcha para evitar posibles filtraciones.

"El conde Spencer ha guardado silencio durante casi 30 años y lo que tiene que decir sobre la reacción del rey ante la muerte de Diana es absolutamente devastador", comentó la fuente editorial citada por el tabloide británico.

Las memorias, cuyo adelanto iba a publicar en exclusiva por entregas el propio 'Daily Mail', recogen en primera persona de la relación del conde Spencer con su hermana mayor, así como revelaciones sobre el fracaso de su matrimonio con el ahora rey Carlos III, o el impacto de la muerte de Diana en la familia real británica.