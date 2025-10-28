Roban casa de Susana Zabaleta mientras estaba de vacaciones

La actriz reveló que su empleada fue extorsionada para facilitar el robo; pidió a sus seguidores cuidarse y lamentó la inseguridad que se vive en el país

La reconocida cantante y actriz Susana Zabaleta denunció a través de sus redes sociales que su casa fue robada mientras disfrutaba de unas vacaciones. Visiblemente afectada, la artista compartió un video en el que narró cómo los delincuentes lograron ingresar a su domicilio tras extorsionar a la mujer que trabaja con ella.

Zabaleta explicó que recibió un mensaje sospechoso que la alertó, por lo que decidió comunicarse con su hogar. Fue entonces cuando se enteró de que su trabajadora había sido víctima de un engaño telefónico mediante el cual los ladrones lograron sacar los objetos de valor de la vivienda.

La intérprete de ópera lamentó profundamente lo sucedido y aseguró que no es la primera vez que enfrenta una situación similar. Recordó que en distintas ocasiones ha sido víctima de robos y extorsiones, tanto en su casa como en la vía pública, lo que calificó como un reflejo de la inseguridad que viven muchos mexicanos.

Hasta el momento, Zabaleta no ha detallado qué bienes fueron sustraídos ni si ya interpuso una denuncia formal ante las autoridades. Sin embargo, aprovechó el mensaje para advertir a sus seguidores sobre los riesgos de este tipo de extorsiones y exhortó a tomar precauciones adicionales para proteger sus hogares.