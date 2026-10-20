Roba Danna miradas en el desfile de Victoria's Secret con look

La cantante mexicana asistió en primera fila al evento de moda internacional luciendo un vestido de encaje negro con transparencias.

Tras concluir el exclusivo desfile de Victoria's Secret, la cantante y actriz mexicana Danna compartió con sus seguidores un poco de lo que vivió de cerca al asistir, consolidándose como una de las figuras más destacadas de la velada.

La artista compartió en sus plataformas digitales una serie de fotografías luciendo un elegante y atrevido vestido de encaje negro con transparencias.

“Ángel de tus sueños. Sentirse sexy es tan poderoso”, agregó la intérprete de “Mundo de caramelo” en su publicación acompañada de postales del exclusivo evento.

Durante la cita con la alta costura y la lencería internacional, la intérprete convivió con diversas personalidades de la moda y del entretenimiento, además de disfrutar desde primera fila de la pasarela donde modelos de talla mundial lucieron las icónicas alas de la marca.

Furor en las redes sociales

El impacto de su atuendo no se hizo esperar entre sus millones de fanáticos, quienes abarrotaron la sección de comentarios con elogios.

Sus fans la llenaron de mensajes calificándola como "un ángel literal" y halagando su estilo, los cuales no tardaron en volverse tendencia en plataformas digitales.

La participación de Danna en eventos de esta magnitud reafirma su creciente proyección dentro de la industria de la moda global y su estrecha alianza con firmas de lujo.