Rob Schneider y Patricia Azarcoya empiezan trámites de divorcio

Después de más de 15 años de matrimonio, el actor y comediante estadounidense Rob Schneider y la productora y actriz mexicana Patricia Azarcoya Schneider han iniciado de manera formal su proceso de divorcio, según documentos judiciales presentados en Estados Unidos.

Petición de divorcio en Arizona

La solicitud de separación fue presentada por Patricia Azarcoya ante la Corte Superior del condado de Maricopa, en el estado de Arizona, el pasado 8 de diciembre de 2025. En los documentos legales, la productora describe el matrimonio como “irremediablemente roto” y sin posibilidad de reconciliación, lo que marcó el inicio del trámite formal. Schneider, de 62 años, fue notificado y confirmó haber recibido la petición días después.

Acuerdos legales y confidencialidad

Posterior a la presentación de la petición, autoridades judiciales ordenaron a la pareja asistir a clases de crianza, un procedimiento habitual cuando hay hijos menores involucrados. Además, el tribunal emitió un decreto de consentimiento confidencial el 21 de enero de 2026, lo que mantiene bajo reserva los términos específicos relacionados con la custodia, la manutención y la división de bienes de la pareja.

Una familia bicultural con dos hijas

La pareja contrajo matrimonio en 2011 en Beverly Hills, California, tras varios años de relación, y de esa unión nacieron sus dos hijas: Miranda Scarlett, de 13 años, y Madeline Robbie, de 9 años. El proceso de divorcio considera específicamente la situación familiar de ambos menores y sus necesidades a futuro.

Rob Schneider ha tenido una larga carrera como actor y comediante en Hollywood, conocido por su trabajo en cine y televisión, incluyendo papeles en diversas comedias populares. Por su parte, Patricia Azarcoya ha desarrollado una carrera como productora y actriz, con participación en proyectos televisivos en México y Estados Unidos, consolidando una presencia activa en la industria del entretenimiento durante su matrimonio.

Reacción mediática y contexto

La noticia del divorcio ha sido confirmada por múltiples medios internacionales, lo que ha generado atención mediática tanto en Estados Unidos como en México, dada la larga duración del matrimonio y la presencia pública de la pareja en eventos y redes sociales. Hasta el momento, **ninguno de los dos ha ofrecido declaraciones públicas** sobre las razones específicas de la separación o los detalles del acuerdo entre ellos.