Rob Reiner recibe nominación póstuma al Emmy 2026

El actor y director fue nominado de manera póstuma como mejor actor invitado de comedia por su participación en The Bear

El actor y director Rob Reiner fue reconocido de manera póstuma con una nominación en la 78ª edición de los Premios Emmy, donde competirá en la categoría de mejor actor invitado en una serie de comedia por su participación en The Bear.

La candidatura representa el noveno reconocimiento de Reiner por parte de la Academia de Televisión y llega meses después de su fallecimiento, ocurrido en diciembre de 2025.

Un personaje clave en la cuarta temporada

En la exitosa serie protagonizada por Jeremy Allen White, Reiner interpreta a Albert Schnurr, un consultor especializado en restaurantes y negocios que se convierte en mentor de Ebraheim, personaje interpretado por Edwin Lee Gibson.

Durante tres episodios de la cuarta temporada, Schnurr ayuda a estructurar y hacer crecer el negocio de sándwiches de Ebraheim, desempeñando un papel importante en el desarrollo de la historia.

The Bear logró un total de ocho nominaciones en la edición 2026 de los Premios Emmy.

Una trayectoria reconocida por la Academia

Antes de esta nominación, Rob Reiner había recibido ocho candidaturas al Emmy a lo largo de su carrera. Seis de ellas fueron por su trabajo como actor en la serie All in the Family, donde dio vida a Michael Stivic, personaje que le permitió conquistar dos premios Emmy, obtenidos en 1975 y 1978.

Además de su carrera como intérprete, Reiner dejó una huella como director con películas que se convirtieron en referentes del cine estadounidense.

Competirá con destacados actores

En la categoría de mejor actor invitado en una serie de comedia, Reiner competirá con Michael J. Fox y Brett Goldstein, ambos por Shrinking; Hamish Linklater por Widow's Bay; Christopher McDonald por Hacks; y Connor Storrie por Saturday Night Live.

El reconocimiento llega tras el fallecimiento de Rob Reiner y de su esposa, la fotógrafa Michele Singer Reiner, quienes fueron encontrados sin vida en su residencia de Los Ángeles en diciembre de 2025. El caso continúa bajo proceso judicial, con su hijo Nick Reiner acusado por los hechos.

La nominación representa un nuevo homenaje a la extensa trayectoria del cineasta y actor, cuya última participación en televisión quedó inmortalizada en una de las series más reconocidas de los últimos años.