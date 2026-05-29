Rinde homenaje Paul McCartney a su juventud con nuevo disco

El músico plasma con franqueza la atmósfera de su adolescencia en el barrio obrero de Speke, rodeado de tabernas y guitarras.

A sus 83 años, Paul McCartney viaja en el tiempo para reencontrarse con sus raíces. Este viernes 29 de mayo ve la luz 'The Boys of Dungeon Lane', su decimoctavo álbum de estudio en solitario. El trabajo se presenta como una obra íntima de 14 canciones que rinden tributo a su familia, sus viejas amistades y a las calles de Liverpool que moldearon su juventud.

Bajo la producción de Andrew Watt, el disco destaca por una frescura vocal sorprendente y una notable versatilidad que fusiona pop, rock, country y jazz. Además, el proyecto cuenta con un valor histórico añadido: la colaboración especial de su antiguo compañero en The Beatles, el baterista Ringo Starr.

Retratos de una juventud obrera a las orillas del río Mersey

El título del álbum evoca un antiguo sendero cercano a su primer hogar. A través de melodías melancólicas como 'Days we left behind', McCartney desvela pasajes autobiográficos inéditos. El músico plasma con franqueza la atmósfera de su adolescencia en el barrio obrero de Speke, rodeado de tabernas concurridas y guitarras baratas tras sus paseos junto al río Mersey.

Uno de los puntos más altos del disco es 'Home to Us', una pieza donde el exBeatle celebra la amistad de toda una vida junto a Ringo Starr. En contraste, cortes como 'Lost Horizon' y 'Come Inside' muestran su faceta más enérgica y rockera, equilibrando la carga emocional de la producción.

Un tributo de posguerra al sacrificio de sus padres

La mirada introspectiva del británico alcanza su punto de mayor vulnerabilidad al recordar a sus padres, Jim y Mary. En el tema 'Salesman Saint', narra las dificultades financieras de la posguerra, mientras que el cierre definitivo llega con 'Mamma gets by', un emotivo homenaje a la dedicación y el esfuerzo incondicional de su madre.

Universal Music definió esta entrega como el testimonio de un artista en su estado más genuino, consolidando cinco años de composición entre los Estados Unidos y el Reino Unido.