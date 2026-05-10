Rinde Cazzu homenaje a Selena en dueto con de A.B. Quintanilla

La inesperada colaboración entre ambos causó euforia entre el público texano y en las redes sociales, una vez que ambos artistas publicaran el momento.

La cantante argentina Cazzu sorprendió a sus seguidores al interpretar el tema “Si una vez”, uno de los éxitos más reconocidos de Selena Quintanilla, durante una reciente presentación que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La artista apareció cantando el clásico de la llamada “Reina del Tex-Mex” frente al público mientras era acompañada por el hermano de Selena, A.B. Quintanilla, momento que generó reacciones entre fanáticos de ambas intérpretes.

AB Quintanilla reaccionó al homenaje de Cazzu

Después de la presentación en vivo, el productor publicó un fragmento y dedicó una palabras para Cazzu y hacia el público, mismo al que invitó a Argentina, de donde es originaria la cantante.

Gracias Julieta por la invitación a tu show de anoche. Me lo pasé de maravilla. Gracias San Antonio por todo el cariño. Si alguna vez tienes la oportunidad de tomarte unas vacaciones ve a Argentina ¡¡¡Es increíble allí!!! Que tengan un hermoso sábado.

La interpretación de “Si una vez” también provocó comentarios positivos entre seguidores de Selena, quienes destacaron el respeto mostrado por Cazzu al momento de cantar uno de los temas más populares del repertorio texano.

¿Por qué “Si una vez” es una canción importante?

“Si una vez” fue lanzada en 1994 como parte del álbum “Amor Prohibido”, considerado uno de los discos más exitosos en la carrera de Selena Quintanilla.

La canción se convirtió en uno de los temas más representativos del tex-mex y ayudó a consolidar la popularidad internacional de la cantante antes de su asesinato en 1995.

Décadas después, el sencillo continúa siendo retomado por artistas latinos y frecuentemente aparece en conciertos, homenajes y tendencias virales dentro de plataformas digitales.