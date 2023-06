Ricky Muñoz preocupa a sus fans por su aspecto delgado

Foto: Especial

El líder de Intocable se presentó el fin de semana en Estados Unidos y usuarios que subieron videos a través de redes sociales muestran al cantante muy flaco.

Por: Italia Herrera

Junio 13, 2023, 19:13

Ricky Muñoz, líder de Intocable se presentó el fin de semana en Estados Unidos. Usuarios que subieron videos a través de redes sociales muestran al cantante con un aspecto delgado.

El año pasado el cantante mencionó que sufre ataques de ansiedad, por lo que lleva terapia para tratarla.

También hace unos meses abandonó un concierto en Monterrey, el cual pospuso y re agendo.

En una entrevista del 2022, el cantante comentó, “Básicamente, no me sentía bien de la voz, de la garganta, entonces decidí posponer el evento. Personalmente, siento que no es algo de las cuerdas vocales, al contrario, simplemente fue cansancio de la gira, del peso de lo que hemos estado trabajando” dijo Ricky Muñoz.

Hasta el momento no se ha pronunciado si se debe al ejercicio o a problemas de salud.