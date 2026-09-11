Ricky Martin revive sus grandes éxitos con ‘ReVivo’

Ricky Martin lanzó ‘ReVivo’, un EP que reimagina canciones de su trayectoria junto a artistas de distintas generaciones.

Ricky Martin abrió una nueva etapa musical con el lanzamiento de “ReVivo”, un EP que recupera algunas de las canciones más representativas de su trayectoria para darles una nueva identidad de la mano de artistas de distintas generaciones.

El proyecto está conformado por seis temas y reúne al cantante puertorriqueño con reconocidas figuras de la música latina, quienes aportan diferentes estilos y sonidos a estas nuevas versiones.

El EP incluye colaboraciones con Carín León, Kany García, Los Ángeles Azules, TINI, Luan Santana, Grupo Frontera y Christian Nodal.

“A Medio Vivir” , junto a Carín León.

, junto a Carín León. “Asignatura Pendiente” , con Kany García.

, con Kany García. “Vuelve” , acompañado por Los Ángeles Azules y TINI.

, acompañado por Los Ángeles Azules y TINI. “Estranho” , junto a Luan Santana.

, junto a Luan Santana. “Tu Recuerdo” , con Grupo Frontera.

, con Grupo Frontera. “Fuego de Noche, Nieve de Día”, junto a Christian Nodal.

La propuesta lleva las canciones originales hacia diferentes géneros y estilos, con sonidos que abarcan desde el pop latino y la bachata hasta la cumbia y el mariachi.

“Asignatura Pendiente” encabeza el lanzamiento

Entre las canciones que forman parte de “ReVivo” destaca “Asignatura Pendiente”, escrita por Ricardo Arjona y seleccionada como tema principal del proyecto.

La canción gira alrededor de las experiencias que quedan sin resolver incluso después de alcanzar el éxito. Habla de oportunidades que no se aprovecharon, sentimientos que no llegaron a expresarse y momentos que quedaron pendientes.

En la nueva versión, el tema también adquiere un significado especial por su vínculo con Puerto Rico, al evocar recuerdos de San Juan y elementos relacionados con las raíces de Ricky Martin.

Con este proyecto, el cantante no se limita a recuperar canciones importantes de su carrera, sino que las presenta desde una perspectiva renovada al compartirlas con intérpretes que representan distintas generaciones y escenas musicales.

La combinación de estilos permite que temas conocidos de su repertorio encuentren nuevos sonidos y lleguen a públicos diferentes, mientras mantienen el vínculo con la trayectoria que Ricky Martin ha construido durante décadas.

El lanzamiento de “ReVivo” también coincide con el trabajo que el artista realiza para continuar ampliando su propuesta musical.

Actualmente, Ricky Martin se encuentra en el estudio grabando un nuevo álbum, con el que busca dar continuidad a esta etapa creativa y marcar el rumbo de sus próximos proyectos.

De esta manera, el intérprete combina la celebración de su legado con nuevas colaboraciones y material en desarrollo, manteniéndose activo dentro de la música latina.