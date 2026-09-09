Ricky Martin no planea volver a Menudo, pero sí podría visitarlos

Ricky Martin descarta volver a Menudo, aunque no cierra la puerta a visitar al grupo, dejando abierta la posibilidad de un reencuentro.

La celebración por los 50 años de Menudo ya está en marcha y, ante el esperado regreso de la agrupación a los escenarios, una pregunta era inevitable: ¿Ricky Martin formará parte de este reencuentro? El cantante puertorriqueño, quien fue integrante de Menudo durante la década de los 80, habló sobre la posibilidad y prácticamente descartó volver formalmente a la agrupación.

Durante un encuentro con medios, Ricky explicó que considera que su etapa con Menudo ya quedó atrás y que actualmente se encuentra en otro momento de su carrera. Sin embargo, tampoco cerró completamente la posibilidad de aparecer en alguno de los conciertos: dejó abierta la opción de visitar a sus antiguos compañeros en algún escenario.

Y mientras Ricky toma distancia de la gira, siete exintegrantes de diferentes generaciones sí se preparan para celebrar el medio siglo de historia de Menudo. René Farrait, Roy Rosselló, Raymond Acevedo, Sergio González, Ralphy Rodríguez, Rubén Gómez y Robert Avellanet serán quienes encabecen este esperado regreso.

La gira arrancará el próximo 10 de octubre en Los Ángeles y recorrerá varias ciudades de Estados Unidos, además de llegar a la Ciudad de México el 28 de noviembre y cerrar el 12 de diciembre en San Juan, Puerto Rico. El espectáculo promete recuperar la nostalgia de los grandes éxitos y las coreografías que convirtieron a Menudo en un fenómeno internacional.

Así que, aunque Ricky Martin asegura que su historia con Menudo ya pertenece al pasado, sus seguidores todavía podrían tener una esperanza: verlo aparecer como invitado sorpresa en alguno de estos conciertos. Por ahora, el cantante bromeó incluso con que está esperando que le manden la mercancía oficial de la gira.