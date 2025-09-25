Ricky Martin anuncia ocho conciertos en México en marzo de 2026

En la gira denominada 'Ricky Martin LIVE México 2026', el puertorriqueño interpretará sus grandes éxitos en Querétaro, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey

El cantante puertorriqueño Ricky Martin anunció una gira de ocho conciertos en México en marzo de 2026, que comenzará el 12 en Querétaro, y finalizará el 28 en Mérida.

En la gira denominada 'Ricky Martin LIVE México 2026', el puertorriqueño interpretará sus grandes éxitos con una puesta en escena que los promotores adelantan será una "experiencia irrepetible en todos los sentidos".

Tras comenzar en Querétaro, Martin pasará por Ciudad de México (día 14), Guadalajara (18), Monterrey (20), Chihuahua (22), León (24) y Mérida (28).

"Este espectáculo es una celebración de mi carrera y de la conexión única que tengo con mis fans. México siempre ha sido un lugar especial para mí, y estoy muy emocionado de compartir estas noches con ustedes", señaló el intérprete en un comunicado.

Mi México querido! 🇲🇽 estoy feliz de anunciar que en marzo 2026 regreso con una gira por: Querétaro, CDMX, Guadalajara, Monterrey, Chihuahua, León y Mérida. ¡Los espero! #RickyMartinLive2026 pic.twitter.com/4MDaGZ9BQa — Ricky Martin (@ricky_martin) September 24, 2025

Los boletos estarán disponibles a partir del jueves 2 de octubre, desdes las 11:00 hora local, a través de funticket.mx.

Con más de tres décadas de trayectoria, Ricky Martin es una de las figuras más influyentes de la música global. Ha vendido más de 95 millones de discos en todo el mundo, obtenido múltiples premios Grammy y Latin Grammy, y es reconocido no solo por su impacto artístico sino también por su labor filantrópica.