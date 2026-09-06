Rick Harrison, de ‘El precio de la historia’, enfrenta cirugía

Rick Harrison, estrella de ‘El precio de la historia’, se recupera de un bypass de emergencia tras ser hospitalizado por un procedimiento médico

Rick Harrison, uno de los rostros principales del programa televisivo El precio de la historia (Pawn Stars), permanece hospitalizado a los 61 años luego de someterse a una cirugía de bypass de emergencia.

De acuerdo con un portavoz de la familia, el empresario acudió inicialmente al hospital para realizarse un procedimiento de menor complejidad. Sin embargo, durante la atención médica, los especialistas detectaron que necesitaba una intervención para restablecer el flujo sanguíneo.

Tras la operación, Harrison se encuentra estable. Sus allegados informaron que descansa cómodamente y confían en que tendrá una recuperación completa.

El portavoz señaló que Harrison agradece la atención recibida por parte de los médicos y del personal hospitalario, así como el respaldo que le han brindado su esposa y sus familiares durante este momento.

Hasta ahora no se han revelado detalles adicionales sobre el padecimiento que llevó a los médicos a realizar el bypass ni se ha informado cuánto tiempo permanecerá internado.

¿Quién es Rick Harrison?

Rick Harrison alcanzó reconocimiento internacional gracias a Pawn Stars, reality show de History que comenzó a transmitirse en 2009 y que sigue las actividades de la tienda Gold & Silver Pawn Shop, ubicada en Las Vegas.

El programa muestra las negociaciones que Harrison y sus familiares realizan con personas interesadas en vender, comprar o empeñar objetos de diferentes épocas. Algunas piezas son examinadas previamente por especialistas para determinar su autenticidad y valor.

La producción también impulsó la popularidad de otros integrantes de la familia, como Richard “The Old Man” Harrison, padre de Rick; Corey “Big Hoss” Harrison, su hijo; y Austin “Chumlee” Russell.

En los últimos años, la familia del empresario también ha estado en el centro de la atención por distintos acontecimientos. Rick Harrison tiene seis hijos: Corey, Adam y Jake, además de sus hijastras Sarina, Ciana y Marissa.

En enero de 2026, el empresario contrajo matrimonio con Agripina “Angie” Polushkin. La pareja realizó una primera ceremonia en Las Vegas el 3 de enero y posteriormente celebró otra en Cancún. Ambos habían iniciado su relación a principios de 2024, después de conocerse por internet.

En 2024, la familia sufrió la muerte de Adam Harrison, quien falleció a los 39 años debido a una sobredosis.

Corey Harrison también sufrió una emergencia médica

Este año, Corey Harrison, otro de los rostros conocidos de El precio de la historia, atravesó una emergencia médica después de sufrir un accidente de motocicleta en enero.

El percance le provocó una conmoción cerebral, 11 costillas fracturadas y lesiones en el rostro que requirieron varias intervenciones quirúrgicas.

En marzo, Corey inició una campaña en GoFundMe para cubrir parte de sus gastos médicos, que calculó en aproximadamente 120 mil dólares. La recaudación generó cuestionamientos públicos sobre quién había asumido el costo de su atención.

Corey afirmó inicialmente que su padre había cubierto al menos la mitad de las facturas. Posteriormente, Rick declaró a TMZ que había pagado todos los gastos médicos de su hijo antes de que se pusiera en marcha la campaña.

Corey aclaró después que su intención era considerar ese dinero como una deuda con su padre, aunque destacó la relación que mantiene con él y su respaldo a lo largo de los años.