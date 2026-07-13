Richard Gere casi abandona el rodaje de 'La verdad desnuda'

El actor reveló que estuvo a punto de dejar la película al no encontrar al intérprete ideal para un papel que finalmente lanzó la carrera de Edward Norton

El actor Richard Gere reveló que estuvo cerca de abandonar la producción de La verdad desnuda (Primal Fear) antes del inicio del rodaje, debido a que el equipo no encontraba al actor adecuado para interpretar a Aaron Stampler, personaje que terminaría convirtiéndose en el debut cinematográfico de Edward Norton.

En una entrevista concedida al pódcast The Movie Podcast, el actor de 76 años recordó que la elección del protagonista juvenil representó uno de los mayores desafíos para la producción.

Un papel difícil de encontrar

Gere explicó que numerosos actores jóvenes audicionaron para el personaje del monaguillo acusado de asesinato, pero ninguno lograba convencer plenamente al equipo.

Según relató, varios aspirantes interpretaban con solvencia las escenas más intensas del personaje, aunque no transmitían credibilidad en los momentos en que debía aparentar normalidad.

Ante ese panorama, el actor consideró retirarse del proyecto al pensar que la película no podría funcionar sin el intérprete adecuado para ese papel.

Cuando la producción parecía estancada, un director de casting de Nueva York informó sobre un joven actor que había participado en una convocatoria abierta.

Ese aspirante era Edward Norton, quien viajó a Los Ángeles para realizar una prueba junto a Gere. Aunque la primera audición dejó una impresión positiva, el equipo decidió convocarlo nuevamente para confirmar su desempeño.

La segunda prueba terminó de convencer a los responsables del filme. Gere recordó que Norton incluso mejoró su interpretación y destacó la capacidad del actor para transmitir distintas facetas del personaje con naturalidad.

Un debut que marcó su carrera

La verdad desnuda representó el estreno de Edward Norton en la pantalla grande cuando tenía poco más de 20 años.

Su actuación fue ampliamente reconocida y le permitió obtener un Globo de Oro, además de recibir nominaciones al Premio Oscar y al BAFTA como Mejor Actor de Reparto, consolidando así el inicio de una exitosa carrera en Hollywood.

Durante una proyección especial realizada en 2025, Norton recordó que aprovechaba los descansos del rodaje para observar al director Mike Nichols mientras filmaba La jaula de las locas en un estudio contiguo, experiencia que calificó como una valiosa oportunidad de aprendizaje.

Por otra parte, Richard Gere también compartió recientemente momentos de su vida personal al celebrar el Día de la Independencia de Estados Unidos junto a su esposa, Alejandra Silva, y sus hijos Alexander y James. La familia recorrió en barco los alrededores de Manhattan y disfrutó del espectáculo de fuegos artificiales, imágenes que fueron publicadas por Silva en sus redes sociales.