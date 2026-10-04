Richard Dean Anderson critica a Trump por políticas y acciones

Richard Dean Anderson criticó a Trump durante la Comic-Con Málaga, al señalar que hace muy poco por ayudar a personas, animales y al medio ambiente.

El actor estadounidense Richard Dean Anderson, famoso por su interpretación de MacGyver, criticó este sábado duramente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una conferencia en la San Diego Comic-Con Málaga, en la que le tildó de "mierda" y de "cabrón".

En una charla sobre su carrera y su vida, Anderson, de 76 años, empezó pidiendo disculpas por el presidente que tienen y volvió a hablar de él al ser preguntado sobre su pasión por los animales. Lanzó esos calificativos contra Trump porque opinó que hace "muy poco" por ayudar a las personas, a los animales o al medio ambiente.

Sobre su papel en la serie 'MacGyver', que se emitió con mucho éxito entre 1985 y 1992, aseguró que no se enfadó porque acabara ya que en ese momento estaba "un poco quemado". "Ya había llegado a mi límite y también me había lesionado bastante", aseguró.

Fue la cadena ABC la que tomó una decisión que a él no le sentó "tan mal" porque estaba cansado. Anderson no contaba con dobles y él hacía las escenas de acción, aunque sí tenían asesores de centros técnicos que les ayudaban a ejecutarlo.

También admitió que "ni de lejos" se imaginó que ese personaje llegara a tener tanto éxito y, cuando empezó con la serie, no tenía muchas expectativas.

Pero el éxito fue inmediato y la serie se fue renovando cada temporada hasta un total de siete, lo que hizo que los productores cambiaran de opinión sobre él y pensaran que era capaz de sostener el proyecto.