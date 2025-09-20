Ricardo O’Farrill agradece consejos de Franco Escamilla

Por: Italia Herrera 19 Septiembre 2025, 06:55 Compartir

El comediante mencionó que Franco Escamilla en su momento de parranda, le mencionó que le bajara un poco al ritmo de vida que estaba viviendo.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Ricardo O’Farrill dice que le dijo Franco Escamilla y habla de los videos virales del 2023. Ricardo O’Farrill se presentará el próximo 20 de septiembre en Monterrey. El comediante mencionó que Franco Escamilla en su momento de parranda, le mencionó que le bajara un poco al ritmo de vida que estaba viviendo. Cabe recordar que en el 2023, el comediante tuvo un brote psicótico donde realizó transmisiones en vivo en las que acusaba a colegas del medio y también fue expulsado de la boda del comediante Mau Nieto. Tras ese episodio, fue internado en una clínica psiquiátrica y fue diagnósticado con trastorno bipolar. Ricardo mencionó que en ese lapso de su vida se sintió muy avergonzado, sin embargo, le ayudó para ser mejor persona.