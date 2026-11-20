Ricardo Montaner cerró su gira 2026 en Monterrey con un concierto romántico, emotivo, que marcó el número 60 de su tour.

Ricardo Montaner regresó a Monterrey con su gira “El Último Regreso”, en una noche cargada de romanticismo y nostalgia que además tuvo un significado especial: fue el concierto número 60 de su recorrido por Iberoamérica y algunos países de Europa, así como el último de este 2026.

Su anterior visita a la ciudad había sido el pasado 22 de abril, después de tres años de ausencia. Aunque tenía programado regresar el 28 de julio, esa presentación fue reprogramada y finalmente se realizó la noche del 18 de noviembre.

En punto de las 9:38 de la noche, el cantante apareció en el escenario para comenzar con “Yo que te amé” y continuar con algunos de sus grandes éxitos, entre ellos “Castillo azul”, “El poder de tu amor” y “La cima del cielo”.

Uno de los momentos más especiales llegó cuando presentó “El último regreso”, tema que da nombre a esta gira. Más adelante, se tomó un momento para hablar con sus seguidores y compartir lo significativo que era cerrar el año precisamente en Monterrey.

“Hoy es el último concierto del año. Hoy es el concierto número 60 del tour que estamos haciendo por toda Iberoamérica y algunos países de Europa. Este concierto de esta noche para mí es mucho más que especial. Es mi último concierto del año y pienso regalarles toda mi alma y dejársela aquí”, expresó.

El intérprete también confesó que no llevaba un discurso preparado y que había pedido a Dios poner las palabras exactas en su boca. Compartió que su intención era transmitir luz a través de la música y que los asistentes pudieran llevarse ese mensaje a casa.

La velada continuó con un recorrido por distintas etapas de su trayectoria, incluyendo un medley de baladas y otro de canciones rítmicas. Después de dos falsas despedidas, Montaner volvió al escenario para regalar momentos más íntimos al piano y continuar con clásicos como “Bésame”, “Me va a extrañar” y “Déjame llorar”.

La noche alcanzó uno de sus momentos más emotivos con “La gloria de Dios” y finalmente llegó a su cierre con “Tan enamorados”.

A las 11:37 de la noche, Ricardo Montaner se despidió del público regiomontano, dejando en Monterrey el último capítulo de un año de conciertos y un reencuentro que, como él mismo dijo, estuvo dispuesto a vivir entregando toda su alma.