Ricardo Arjona toca en metro de Nueva York y lo ignoran

El cantautor Ricardo Arjona tocó varios de sus temas en el metro de Nueva York, pero nadie se detuvo a escucharlo y tampoco hubo quien lo reconociera

Por: Luz Camacho

agosto, 30, 2021 10:34

NUEVA YPRK, EUA.- El cantante Ricardo Arjona publicó a través de Instagram un video donde aparece tocando en el metro de Nueva York, pero según comenta nadie lo reconoció.

En las imágenes se ve al guatemalteco vestido de forma casual, con unos tenis, pantalones holgados, camisa, chaleco, sombrero y lentes oscuros, sentado en un banco en una de las esquinas de los andenes del metro.

Y mientras tocaba la guitarra se ve a las personas pasar sin que ninguna se detuviera a escucharlo.

En dicha publicación, Arjona contó su experiencia:

Aunque en el metro de Nueva York no tuvo éxito, sus seguidores le comentaron: "Porque no me pasan estás cosas?🥺😍", "Yo te reconocería entre un millón de Arjonas!!! 😍😍😍😍", "Esa señora se perdió media vida 😍😍😍😍", "Mi mamá y yo te hubiéramos encontrado nos volveríamos locas por saludarte o así 😍😍😍😍", "Imposible no reconocerte❤️❤️❤️".

