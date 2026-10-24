Ricardo Arjona oficializa su esperado regreso a los escenarios

Tras superar afecciones en la columna, Ricardo Arjona oficializó las fechas de sus próximos conciertos en múltiples ciudades del país.

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona causó un gran revuelo entre sus millones de seguidores al confirmar de manera oficial su retorno a los escenarios tras su presentación en Tegucigalpa.

A través de una emotiva publicación en sus redes sociales acompañada del mensaje "Volvimos. Y estamos felices", el intérprete hizo oficial esta "gira del regreso" que marca su reencuentro con el público.

Este anuncio adquiere un significado especial dentro de su carrera, ya que se produce tiempo después de haber culminado su emblemática gira "Blanco y Negro Tour".

Durante dicho recorrido, el artista se presentó con total normalidad en cada una de sus fechas, pero al finalizar la serie de conciertos sorprendió al anunciar su retiro de los escenarios debido a diversos problemas de salud relacionados con su columna.

Ciudades y fechas confirmadas