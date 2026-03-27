Ricardo Arjona llega de sorpresa a Monterrey

Su llegada tomó por sorpresa en plena gira por EUA, pero detrás del viaje hay un motivo personal que explica por qué decidió aparecer en la ciudad.

Procedente de Texas, el cantante Ricardo Arjona llegó a Monterrey de manera inesperada durante esta semana de festival en la ciudad, tras mantenerse de gira por Estados Unidos.

Su visita tomó por sorpresa, pero el propio artista aclaró que el motivo principal fue reencontrarse con amistades cercanas en la ciudad, aprovechando la cercanía geográfica con su actual recorrido musical.

Ricardo Arjona explica el motivo de su visita a Monterrey

Durante su estancia, el cantante compartió de forma directa la razón de su llegada:

“Linda, ¿Les digo la verdad?, los amigos, la celebración porque yo estoy en gira allá en Estados Unidos ahora y como estamos cerquita, pues nos vinimos a dar la vuelta para acá”.

El comentario refleja el carácter personal del viaje, en medio de una agenda profesional activa en territorio estadounidense.

Habla sobre su hija Adria Arjona y su relación

El intérprete también se refirió a su hija, Adria Arjona, quien mantiene una relación con el actor de Hollywood Jason Momoa.

Sobre ambos, destacó acciones recientes en apoyo a comunidades afectadas:

La pareja colaboró con damnificados en Hawái, lugar donde residen, participando en labores de ayuda tras afectaciones registradas en la zona.

Anuncia presentación en Monterrey en diciembre

En el plano musical, Arjona confirmó su regreso a Monterrey con el tour titulado “Arjona Lo Que El Seco No Dijo”, programado para el 05 de diciembre.

La presentación forma parte de su agenda posterior a la gira por Estados Unidos, consolidando su vínculo con el público regiomontano.