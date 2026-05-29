Ricardo Acosta expulsa a fan tras ser golpeado en concierto

El incidente ocurrió en plena presentación y quedó grabado en video por varios asistentes, imágenes que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales

Ricardo Acosta, integrante de la agrupación Los Acosta, protagonizó un tenso momento durante uno de sus conciertos luego de molestarse con un fanático que aparentemente lo golpeó mientras se encontraba sobre el escenario.

El incidente ocurrió en plena presentación y quedó grabado en video por varios asistentes, imágenes que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, generando todo tipo de reacciones.

En los videos se observa el momento exacto en que un objeto o golpe alcanza al cantante mientras interpretaba uno de los éxitos de la agrupación. Inmediatamente, Ricardo Acosta detiene el concierto y se muestra claramente molesto por lo sucedido.

El vocalista pidió apoyo al personal de seguridad para identificar y sacar del lugar a la persona responsable, situación que provocó tensión entre algunos asistentes durante varios minutos.

“Si vienen a divertirse, diviértanse… pero respeten”, expresó el cantante desde el escenario mientras señalaba al presunto responsable frente al público.

Aunque el momento generó incomodidad, el concierto continuó después de que elementos de seguridad controlaran la situación y retiraran al fan involucrado.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en TikTok, Instagram y X, donde muchos usuarios defendieron la reacción del cantante asegurando que los artistas merecen respeto durante sus presentaciones. Otros, en cambio, consideraron exagerada la manera en que se manejó el incidente.

Los Acosta continúan siendo una de las agrupaciones más reconocidas dentro de la música romántica y grupera en México, acumulando décadas de trayectoria y una sólida base de seguidores en distintos países de Latinoamérica y Estados Unidos.

Hasta el momento, la agrupación no ha emitido un comunicado oficial adicional sobre lo ocurrido durante el concierto.